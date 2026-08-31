Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: поранено працівника

У ніч проти 31 серпня російські війська атакували одну із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Удар по шахті ДТЕК

Російські війська вночі атакували одну із шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару поранення отримав працівник підприємства.

На місці йому надали першу допомогу, після чого доправили до медичного закладу. Наразі стан працівника стабільний, він отримує необхідне лікування.

Це не перша атака на шахти ДТЕК Дніпропетровщини. 17 серпня російські безпілотники здійснили масовану атаку на територію шахти. Тоді внаслідок обстрілу один працівник загинув, ще один отримав поранення.

У компанії також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення енергетична інфраструктура компанії перебуває під постійним терором: теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом уже понад 230 разів.