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Європа замовляє новий ШІ-суперкомп'ютер за €390 млн, щоб наздогнати США та Китай
Європейський Союз розширює мережу державних суперкомп'ютерів для штучного інтелекту, уклавши контракт на суму 387,8 млн євро ($449,4 млн) із французькою державною компанією Bull. Замовлення покликане скоротити обчислювальний розрив зі США та Китаєм.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.
Для компанії Bull, яку влада Франції нещодавно викупила в обтяженої боргами корпорації Atos за суму до 404 млн євро, цей контракт став найбільшим в історії.
Європейське спільне підприємство з розвитку високопродуктивних обчислень (EuroHPC) обрало Bull для створення системи LUMI-AI — шостого суперкомп'ютера в межах програми AI Factories. Його встановлять поруч із чинним комплексом LUMI у суперкомп'ютерному центрі у Фінляндії. Запуск системи заплановано на другу половину 2027 року.
Фінансування та технічне оснащення
Проєкт реалізується за спільні кошти європейських інституцій та держав-партнерів:
- Джерела фінансування: витрати порівну розподілять між EuroHPC (загальний бюджет структури на 2021–2027 роки становить 8,2 млрд євро) та консорціумом LUMI AI Factory, до якого входять Фінляндія, Чехія, Данія, Естонія, Норвегія і Польща;
- Апаратна база: систему призначено для великомасштабного навчання й інференсу моделей штучного інтелекту та складних наукових симуляцій. Обчислювальні потужності забезпечать чипи від компанії AMD, системи зберігання даних поставить IBM, а мережеве обладнання — Nokia.
Потужності європейських суперкомп'ютерів уже тестують бізнес і науковці. Зокрема, хмарний провайдер OVHcloud провів початкове навчання базової моделі на німецькому суперкомп'ютері Jupiter, а італійський стартап Domyn готує навчання власної ШІ-моделі на 400 мільярдів параметрів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європа виділяє €10 млрд на будівництво семи гіг-фабрик штучного інтелекту. Єврокомісія започаткувала проєкт створення інфраструктури для розвитку технологічного сектору та скорочення відставання від світових лідерів.