США запропонували Євросоюзу створити альянс у сфері ШІ для боротьби проти Китаю

Сполучені Штати Америки запропонували Європейському Союзу укласти стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Цей крок є частиною плану США зі створення альянсу для захисту поставок чипів в умовах конкуренції з Китаєм.

У проєкті заяви, який опинився у розпорядженні Bloomberg, зазначається, що розвиток ШІ має базуватися на безпеці та чесній конкуренції — від видобутку мінералів до виробництва мікросхем.

Проте деякі європейські столиці висловили занепокоєння, що така ініціатива може стати для США інструментом просування виключно власної технологічної екосистеми.

Ця проблема загострилася після того, як адміністрація Трампа обмежила доступ іноземців до найновіших моделей штучного інтелекту від американської компанії Anthropic.

Такий крок Білого дому чітко підкреслив критичну залежність Європи від технологій США. Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Хенна Вірккунен підтвердила, що ЄС нещодавно провів переговори у Вашингтоні щодо врегулювання цього питання.

Варто додати, що ЄС та кілька його країн-членів раніше вже підписали іншу американську ініціативу під назвою Pax Silica, яка покликана протидіяти Пекіну на ринку критично важливих мінералів. Новий односторінковий проєкт угоди щодо ШІ поки що містить мало конкретних деталей. Документ лише окреслює наміри сторін взаємодіяти у трьох ключових сферах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоПентагон вніс Alibaba, BYD та Baidu до списку компаній, пов'язаних з армією Китаю. Вашингтон розширив цей перелік, оскільки вважає, що зазначені технологічні та автомобільні гіганти надають пряму підтримку оборонному сектору КНР.