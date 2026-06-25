США предложили Евросоюзу создать альянс в сфере ИИ для борьбы против Китая

Соединенные Штаты Америки предложили Европейскому Союзу заключить стратегическое партнерство в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Этот шаг является частью плана США по созданию альянса по защите поставок чипов в условиях конкуренции с Китаем.

В проекте заявления, оказавшемся в распоряжении Bloomberg, отмечается, что развитие ИИ должно основываться на безопасности и честной конкуренции — от добычи минералов до производства микросхем.

Однако некоторые европейские столицы выразили обеспокоенность тем, что такая инициатива может стать для США инструментом продвижения исключительно собственной технологической экосистемы.

Эта проблема обострилась после того, как администрация Трампа ограничила доступ иностранцев к новейшим моделям искусственного интеллекта от американской компании Anthropic.

Такой шаг Белого дома ясно подчеркнул критическую зависимость Европы от технологий США. Исполнительная вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен подтвердила, что ЕС недавно провел переговоры в Вашингтоне по урегулированию этого вопроса.

Стоит добавить, что ЕС и несколько его стран-членов ранее подписали другую американскую инициативу под названием Pax Silica, которая призвана противодействовать Пекину на рынке критически важных минералов. Новый одностраничный проект соглашения по ИИ пока содержит мало конкретных деталей. Документ лишь определяет намерения сторон взаимодействовать в трех ключевых областях.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон внес Alibaba, BYD и Baidu в список компаний, связанных с армией Китая. Вашингтон расширил этот список, поскольку считает, что указанные технологические и автомобильные гиганты оказывают прямую поддержку оборонному сектору КНР.