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ЕС введет жесткие правила для облачных сервисов Microsoft и Amazon

Microsoft
Microsoft объявила о масштабных инвестициях в Великобританию. / Википедия

Европейский Союз планирует подчинить облачные платформы Microsoft Azure и Amazon Web Services жестким правилам Закона о цифровых рынках. Регуляторы объявили предварительные выводы расследования, по которым оба американских сервиса признаны крупнейшими игроками на рынке ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В Еврокомиссии отметили, что оборот, операционная способность и инвестиции Azure и AWS значительно упреждают показатели конкурентов. Европейская комиссар по конкуренции Тереза Рибера подчеркнула, что значение этих сервисов будет только расти, поэтому Брюссель должен обеспечить равные условия для всех поставщиков облачных услуг и защитить европейский рынок.

Что изменится для американских техгигантов

Если Еврокомиссия официально утвердит статус цифровых наблюдателей для этих платформ, компании будут обязаны выполнить ряд жестких требований:

  • Обеспечить совместимость: Microsoft и Amazon должны позволить другим компаниям легко интегрировать свои приложения с их облачными сервисами.
  • Упростить перенос данных: клиенты могут получить возможность беспрепятственно изменять поставщика облачных услуг без искусственных ограничений и принудительного содержания.
  • Убрать самодостоинство: корпорациям запретят продвигать собственные сопутствующие цифровые продукты и программы на базе своих же облачных платформ в ущерб конкурентам.

Обе компании уже подвергли критике позицию Еврокомиссии и имеют право обжаловать эти выводы до принятия финального решения. В AWS заявили, что новые правила угрожают понижением инвестиций и инноваций в Европе. В то же время в Microsoft выразили недовольство тем, что расследование не коснулось облачного бизнеса компании Alphabet (Google Cloud и ИИ Gemini), что, по их мнению, вредит справедливой конкуренции.

Закон о цифровых рынках уже стал причиной значительного напряжения между ЕС и США, вызвав критику со стороны американского президента Дональ Трампа. Ранее за нарушение этого закона европейские регуляторы уже оштрафовали компании Apple и Meta на 500 и 200 миллионов евро соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Google, Amazon и Microsoft могут потерять большие госконтракты в ЕС. Евросоюз планирует ввести новые серьезные критерии безопасности для облачных вычислений во время проведения государственных тендеров. Новая инициатива может закрыть американским корпорациям доступ к критически важным правительственным проектам в Европе.

Автор:
Максим Кольц