Морской экспорт нефти из РФ сократился до минимума с конца мая

Объемы морского экспорта российской сырой нефти по итогам четырех недель упали до самого низкого уровня с конца мая. Главной причиной явилась пауза в ударах по нефтеперерабатывающим заводам в конце июля, что позволило российским предприятиям провести ремонты, увеличить внутреннюю переработку и перенаправить часть сырья с экспортного направления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

За четырехнедельный период отгрузки сырой нефти из РФ составляли в среднем 3,71 млн баррелей в сутки:

Фактор НПЗ и новые атаки: пауза в ударах в конце июля позволила НПЗ нарастить переработку, но уже в начале августа атаки возобновились — за первую неделю августа под удар попали пять российских НПЗ, а на этой неделе еще две.

Ситуация в Черном и Балтийском морях: отгрузки из Новороссийска остаются на уровне около половины пиковых показателей из-за атак на танкеры. Поэтому Анкара временно ограничивала движение через турецкие проливы для судов, направляющихся в порты РФ и Украины. В балтийском порту Усть-Луга объемы погрузки за последнюю неделю также упали вдвое от показателей двухнедельной давности.

Недельная динамика: за одну неделю (до 9 августа) 32 танкера загрузили 22,78 млн баррелей по сравнению с 24,49 млн баррелей на 35 судах неделей ранее. Среднесуточные отгрузки упали с 3,5 млн до 3,25 млн баррелей в сутки.

Доходы от экспорта и серые схемы транспортировки

Несмотря на сокращение физических объемов поставок, совокупные доходы РФ от экспорта практически не изменились:

Стоимость экспорта: валовая стоимость четырехнедельного экспорта осталась на уровне $1,7 млрд в неделю, поскольку падение объемов компенсировалось ростом цен. Нефть марки Urals в Балтике подорожала до $63,80 за баррель, в Черном море – до $62,70, а тихоокеанский сорт ESPO – до $69,63.

Нефть в море и перегрузка: объемы российской нефти на танкерах в море снизились до 107 млн баррелей благодаря высоким поставкам в Индию (около 2,4 млн баррелей в сутки).

Задержки и "теневой флот": четыре танкера из Urals более полутора месяцев стоят на рейде у египетского порта Мерса-эль-Хамра. Кроме того, у архипелага Риау (Сингапур) накопилось около 30 загруженных танкеров с арктической нефтью, где производится тайная перегрузка с судна на судно с выключенными трекерами.

В целом с начала года морские потоки из РФ составляют 3,62 млн баррелей в сутки, что на 280 тыс. баррелей превышает средний показатель 2025 года и остается выше годовых показателей с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия наращивает поставки нефти по арктическому маршруту для поддержки рекордного экспорта, пытаясь сократить время доставки танкерами в Азию и миновать риски в Красном море.