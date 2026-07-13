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Нефтепереработка в РФ обвалилась до 20-летнего минимума из-за ударов украинских дронов

удар по нпз
Нефтепереработка в РФ обвалилась до 20-летнего минимума из-за ударов украинских дронов

Волна успешных атак украинских беспилотников спровоцировала масштабное падение нефтепереработки в России до самого низкого уровня за последние 21 год. Это усугубило острый кризис на внутреннем рынке топлива страны-агрессора и существенно давит на мировые цены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

За первую половину июля 2026 г. средние объемы первичной переработки нефти в РФ упали до 3,91 миллиона баррелей в сутки, что является абсолютным антирекордом с марта 2005 года. Этот показатель более чем на 1,4 миллиона баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Международное энергетическое агентство оценивает июньские показатели российских заводов еще ниже – на уровне 3,8 миллиона баррелей в сутки.

Официальную статистику Кремль тщательно засекретил, однако аналитики отслеживают цепочки поставок с помощью спутниковых снимков нефтехранилищ, мониторинга месторождений и реальных потоков грузов.

Россияне ищут в сети, как самостоятельно варить бензин

За последние 100 дней украинские силы совершили около 50 атак на российские топливные объекты, поразив не менее 24 из 34 крупнейших НПЗ страны. В последнее время радиус действия украинских дронов превысил 2400 километров, что позволило в этом месяце нанести удар по Омскому НПЗ — крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России.

Масштаб разрушений привел к критическим последствиям для внутреннего рынка РФ:

  • Запрет на экспорт: правительство РФ полностью заблокировало экспорт дизельного горючего до конца июля, в дополнение к ранее введенным ограничениям на продажу за границу бензина и авиакеросина.
  • Очереди и дефицит: проблемы со снабжением фиксируют по всей территории РФ — от Калининграда до Тихоокеанского побережья. На АЗС выстраиваются многочасовые очереди, а горючее иногда отпускают по номерам автомобилей.
  • Карантинные меры: в Новосибирской области местные власти рекомендовали предприятиям вернуть работников на дистанционную работу, чтобы искусственно снизить потребление горючего в регионе.

Паника среди гражданского населения растет. По данным платформы Yandex Wordstat, в прошлом месяце россияне осуществили более 17 000 поисковых запросов на тему "как сделать бензин" в домашних условиях – это самый высокий показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил проблемы с горючим, отметив, что проводит совещания по стабилизации рынка каждый день.

Напомним, удары по НПЗ спровоцировали топливный кризис и инфляцию в РФ. По итогам июня в России зафиксировано резкое ускорение общей инфляции, главным двигателем которой стало стремительное удорожание логистики и дефицит нефтепродуктов.

Автор:
Максим Кольц