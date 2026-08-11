Россияне ударили баллистикой по "Запорожстали": есть погибшие и раненые

В результате российского баллистического удара по гражданским промышленным объектам "Метинвеста" в Запорожье погибли 7 работников металлургического комбината "Запорожсталь", еще 21 человек получил ранения. Работа предприятия полностью остановлена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

Баллистический удар произошел в момент, когда работники направлялись к укрытию после объявления сигналов тревоги.

"Метинвест не впервые проходит из-за разрушения и восстановления после атак. Но есть то, к чему невозможно привыкнуть — это человеческие жертвы... К сожалению, эта террористическая атака унесла жизни семи членов команды", — отметили в компании.

Предприятие оказывает необходимую помощь раненым и занимается поддержкой семей погибших рабочих. 11-12 августа на предприятиях "Метинвеста" приспущены флаги в знак траура по погибшим работникам.

Остановка производственных мощностей

В результате попадания повреждений получили энергетические подразделения, инфраструктура, а также основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

Из-за масштаба поражений работа комбината "Запорожсталь" полностью остановлена. Другие производственные площадки компании в регионе переведены на пониженные мощности. Аварийно-ремонтные бригады и специалисты обследуют оборудование и оценивают сроки восстановления.

Напомним, в прошлом году массированная атака РФ по энергосистеме Украины 23 декабря повлекла за собой полное обесточивание металлургического комбината "Запорожсталь" группы "Метинвест". Это привело к аварийной остановке производства.