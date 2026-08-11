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Росіяни вдарили балістикою по "Запоріжсталі": є загиблі і поранені

Запоріжсталь
Фото архівне: facebook.com/zaporizhstal

Внаслідок російського балістичного удару по цивільних промислових об'єктах “Метінвесту” у Запоріжжі загинули 7 працівників металургійного комбінату “Запоріжсталь”, ще 21 особа отримала поранення. Роботу підприємства повністю зупинено. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Балістичний удар стався у момент, коли працівники прямували до укриття після оголошення сигналів тривоги.

"Метінвест не вперше проходить через руйнування та відновлення після атак. Але є те, до чого неможливо звикнути — це людські жертви... На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди", — зазначили у компанії.

Підприємство надає необхідну допомогу пораненим та займається підтримкою родин загиблих робітників. 11-12 серпня на підприємствах "Метінвесту" приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками. 

Зупинка виробничих потужностей

Внаслідок влучання пошкоджень зазнали енергетичні підрозділи, інфраструктура, а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Через масштаб уражень роботу комбінату "Запоріжсталь" повністю зупинено. Інші виробничі майданчики компанії в регіоні переведено на знижені потужності. Наразі аварійно-ремонтні бригади та фахівці обстежують обладнання й оцінюють терміни відновлення.

Нагадаємо, торік масована атака РФ по енергосистемі України 23 грудня спричинила повне знеструмлення металургійного комбінату “Запоріжсталь” групи “Метінвест”. Це призвело до аварійної зупинки виробництва. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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