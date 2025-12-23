"Запоріжсталь" зупинила виробництво через знеструмлення після нічного обстрілу енергосистеми

Масована атака РФ по енергосистемі України 23 грудня спричинила повне знеструмлення металургійного комбінату “Запоріжсталь” групи “Метінвест”. Це призвело до аварійної зупинки виробництва.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Метінвесту".

Повідомляється, що фахівці підприємства у надзвичайно складних умовах здійснили оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій.

Це дозволило розпочати безпечну зупинку основних виробничих агрегатів у керованому режимі.

"Завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що на підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми.

Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Наслідки масованої атаки 23 грудня

Нагадаємо, під час масованого удару 23 грудня армія Росії застосувала понад 600 дронів і десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.

Також в Одеському порту вибуховою хвилею було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану. Судно перевозило українську сою.