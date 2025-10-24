Удар по експорту: "Запоріжсталь" закликає скасувати 40% підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" групи “Метінвест” виступив із закликом до влади та АТ "Укрзалізниця" не підвищувати тарифи на вантажні залізничні перевезення.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у зверненні колективу ПАТ "Запоріжсталь"

Підприємство попереджає, що анонсоване підвищення цін, сумарно до 40%, може стати деструктивним ударом по українській металургії та економіці воюючої держави. Таке зростання транспортних витрат прямо збільшить собівартість металопродукції.

"Підвищення залізничних тарифів поставить під ризик виробництво "Запоріжсталі", адже частина продукції може стати економічно невигідною для виробництва та експорту", — йдеться у зверненні.

Металурги наголошують, що їхня продукція вже перебуває під значним тиском через високі ціни на енергоносії, сировину та мита на зовнішніх ринках. В умовах війни, коли кожен експортний контракт має стратегічне значення для надходження валюти, ініціатива "Укрзалізниці" розцінюється як неприпустима.

У зверненні підкреслюється, що попри всі виклики війни, сьогодні "Запоріжсталь" працює на 75% від власних потужностей, підтримуючи стабільний виробничий цикл і забезпечуючи валютні надходження в Україну.

Нагадаємо, у Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) також виступили проти підвищення вантажних тарифів на 40% УЗ. Федерація називає підвищення тарифів стратегічною помилкою, що може призвести до скорочення вантажної бази залізниці та виникнення дефіциту коштів в УЗ, який зрештою доведеться покривати з бюджету.