"Запоріжсталь" Ахметова інвестує 135 млн грн у капітальний ремонт нагрівальних колодязів

“Запоріжсталь” групи “Метінвест” в рамках річної інвестиційної програми проводить капітальний ремонт трьох груп нагрівальних колодязів (по чотири колодязі у кожній групі) відділення слябів цеху гарячої прокатки. Інвестиції в проєкт складають понад 135 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

В.о. генерального директора "Запоріжсталі" та Герой України Тарас Шевченко зазначив, що попри роботу підприємства лише на 75% потужності, програма технічного обслуговування та ремонту обладнання виконується повністю.

Він підкреслив, що наразі триває масштабне оновлення нагрівальних колодязів, які є ключовим елементом у процесі гарячої прокатки.

"Від стабільності температурного режиму та рівномірності нагріву заготівки у колодязях залежить якість готової металопродукції, механічні властивості прокату, його відповідність стандартам та запитам клієнтів", – відзначив він.

Окрім фахівців інжинірингової служби управління автоматизації та центральної електротехнічної лабораторії "Запоріжсталі", до капітального ремонту долучені спеціалісти підрядних організацій "Еталонбудсервіс" та"МСК Прайм".

В межах капремонту планується виконати демонтаж зношених вогнетривів та замінять їх на нове футерування, зокрема виробництва "Запоріжвогнетриву" групи "Метінвест". Загальна маса вогнетривкої цегли та торкретувальної суміші становить понад 2200 тонн.

Також оновлять механічне та енергетичне устаткування, комунікації, запірну арматуру, замінять близько 900 тонн металоконструкцій, проведуть ремонт та заміну гідравлічних приладів, автоматики, температурних датчиків тощо.

Нагрівальні колодязі забезпечують термічну підготовку зливків вагою до 16 тонн перед прокаткою у сляб і далі у тонкий прокат. Капітальний ремонт цього комплексу обладнання дозволить суттєво підвищити надійність його роботи, енергоощадність та мінімізувати ризики незапланованих технологічних зупинок.

В компанії нагадали, що цьогоріч також "Запоріжсталь" виконає комплекс капітальних ремонтів ключових агрегатів теплоелектроцентралі – котлоагрегату № 5, турбогенератора № 1 та турбокомпресорного агрегата № 7.

На ці цілі комбінат скерує близько 75 млн грн інвестицій. Загалом попри складну економічну ситуацію, у 2025 році бюджет капітальних інвестицій збільшено до 1,1 млрд гривень.

Нагадаємо, група "Метінвест" у першому півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Дані наведено з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств.