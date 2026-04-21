Зеленський закликав розблокувати 90 млрд євро допомоги від ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає жодних підстав для блокування пакета допомоги Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро. За його словами, Україна виконала необхідні умови, зокрема відновила пошкоджений нафтопровід “Дружба”.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Україна очікує 90 млрд євро від Євросоюзу

Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого розблокування фінансової допомоги ЄС, коментуючи свої переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Європейської ради Антоніо Коштою та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, йдеться про кошти, які вже були затверджені на рівні Європейської ради, однак їхнє надання досі затримується. Глава держави підкреслив, що наразі відсутні будь-які об’єктивні причини для подальшого блокування. Він також нагадав, що Україна виконала одну з ключових умов - відновила роботу нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російських атак, і очікує відповідних кроків з боку Євросоюзу.

Окремо президент звернув увагу на відсутність прогресу щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Він застеріг, що послаблення обмежень з боку США не сприяє посиленню тиску на агресора.

Зеленський підкреслив, що міжнародний тиск має залишатися достатньо сильним, аби Росія не відчувала безкарності та не могла продовжувати війну без наслідків.

Про економічні кроки

Зеленський повідомив, що разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим домовився найближчими тижнями визначити додаткові економічні кроки для посилення стійкості України.

За його словами, йдеться про формування більш системного та стратегічного підходу, який дозволить країні більше спиратися на власні ресурси та створити для громадян гідні умови життя навіть в умовах війни. Це включає оновлення податкової політики, активізацію детінізації економіки та посилення підтримки українців і бізнесу.

Глава держави також подякував усім, хто працює в інтересах України та допомагає зміцнювати її економічну й суспільну стійкість.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене.