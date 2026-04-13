Мадяр обіцяє не блокувати кредит ЄС Україні на 90 млрд євро: що заявив про Росію та Путіна

Лідер партії "Тиса" та майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене.

Як пише Delo.ua, про це він сказав під час пресконференції у Конгрес-виставковому центрі Hungexpo, цитують 24.hu, Telex.

Про кредит Україні від ЄС на €90 млрд

На питання щодо кредиту у 90 мільярдів євро для України від Євросоюзу, Мадяр наголосив що відповідне рішення було погоджено ще в грудні.

Мадяр зауважив, що Угорщина не долучатиметься до внесення грошей для кредиту, бо "перебуває в дуже скрутному економічному становищі".

Політик не розуміє, чому команда Віктора Орбана знову порушила це питання, адже згідно домовленості Угорщина, Чехія та Словаччина можуть не брати на себе фінансових зобов’язань.

Що казав Мадяр про Україну

Журналісти запитали Мадяра про політику щодо України. Той наголосив, що уряд "прагнутиме союзницьких, якщо можливо, дружніх відносин з усіма сусідніми країнами".

Він запевнив, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, "якщо не деінде, то на Європейській Раді".

"Усі в Угорщині знають, що Україна є жертвою в цій війні", і ніхто ззовні не має права говорити, на яких умовах Україна має укласти мир", - підкреслив Мадяр.

Передумовою врегулювання відносин з Україною він вбачає захист прав угорської меншини, але додав, що це зрозуміло і для українського керівництва.

Мадяр також заявив, що не підтримує прискорене членство України в ЄС, адже країна ще перебуває у стані війни. Нині це питання не має значення, бо переговори про вступ не можна проводити належним чином. Якщо це питання стане актуальним, в Угорщині відбудеться референдум, запевнив майбутній очільник уряду.

На його думку, багато держав займають подібну позицію: лідери ЄС, з якими він зустрічався, вважають, що Україну зараз не можна прийняти до ЄС.

Мадяр висловив думку, Україна повинна пройти той самий процес вступу, що й інші країни, чого, на його думку, не станеться протягом 10 років.

Відносини з РФ

Мадяр заявив, що Будапешт продовжуватиме купувати російську нафту, але водночас "зробить усе можливе, щоб диверсифікувати енергетичний баланс і закупівлі енергії".

"По-перше, це дає нам безпеку, а енергетична безпека є одним із найважливіших питань для Угорщини. По-друге, саме так можна купувати нафту і газ за найнижчими цінами. Якщо ви купуєте апельсини з трьох місць – зі сходу, заходу і півдня – то навіть під час геополітичного конфлікту чи війни ви зможете їх купувати, причому дешевше, адже постачальники конкуруватимуть між собою. Те саме стосується нафти і газу", – висловився він.

Майбутній очільник уряду Угорщини наголосив, що держава "не може змінити географію", і РФ "буде поруч", коли Будапешт "хоче купувати нафту дешево і надійно".

За словами Мадяра, купувати сировину за високими цінами "не в інтересах" ЄС, коли сусідом є РФ.

"Це підриває нашу конкурентоспроможність. Іноді легко говорити гучні слова – я розумію моральні аспекти та питання принципів і, як і всі, підтримую захист прав людини. Але не варто стріляти собі в ногу. Ми будемо намагатися купувати нафту і газ з якомога більшої кількості джерел", – додав політик.

Угорщина готова до прагматичної співпраці з Росією

"Кремль висловився, і Пекін висловився. Я дякую їм за їхню поважну прийнятність рішення угорських виборців, угорського народу, і вони також відкриті для прагматичної співпраці, так само як і Угорщина, адже географія — це географія", – також зазначив майбутній угорський премʼєр, цитує Clash Report.

Мадяр висловив сподівання, що відносини Будапешта й Москви найближчим часом "зміняться у правильному напрямку". Він акцентував, що країна готова до "прагматичної співпраці" з РФ.

Також очільник партії "Тиса" зазначив: "Якщо Путін подзвонить мені, я візьму трубку. Але я не буду дзвонити йому сам".

Він стверджує, що скаже російському диктатору припиняти війну проти Україні.

"Думаю, Путін не послухається моєї поради, але я сподіваюсь, він буде змушений припинити цю війну", – продовжив Мадяр.

Вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

В Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента і зазвичай ним стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.

Згідно підрахунку, "Тиса" здобуває конституційну більшість й зможе змінювати конституцію Угорщини та провідні закони.

За результатами опрацьованих понад 99% голосів виборців, партія "Тиса" прогнозують 138 місць у парламенті, з яких 93 за мажоритарним списком і 45 — за пропорційним.

Мадяр – колишній член "Фідес", працював у Брюсселі та був пов’язаний із владною системою, але згодом вийшов із партії, назвавши її корумпованою. Очолювана ним партія "Тиса" була неактивною до 2024 року й дуже швидко стала головною опозиційною силою, а тепер – переможцем виборів.

На відміну від Віктора Орбана, Мадяр називає Росію агресором і визнає право України на захист. Він відвідував Київ після удару по "Охматдиту", був на Майдані та біля Стіни пам’яті, а також критикував контакти Орбана з Кремлем.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.