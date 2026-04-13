Мадяр обещает не блокировать кредит ЕС Украине на 90 млрд евро: что заявил о России и Путине

Лидер партии "Тиса" и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.

Как пишет Delo.ua, об этом он сказал во время пресс-конференции в Конгресс-выставочном центре Hungexpo, цитируют 24.hu, Telex .

О кредите Украины от ЕС на €90 млрд

На вопрос о кредите в 90 миллиардов евро для Украины от Евросоюза Мадяр подчеркнул, что соответствующее решение было согласовано еще в декабре.

Мадяр отметил, что Венгрия не будет приобщаться к внесению денег для кредита, потому что "находится в очень тяжелом экономическом положении".

Политик не понимает, почему команда Виктора Орбана снова подняла этот вопрос, ведь согласно договоренности Венгрия, Чехия и Словакия могут не брать на себя финансовые обязательства.

Что говорил Мадяр об Украине

Журналисты спросили Мадяра о политике по отношению к Украине. Тот подчеркнул, что правительство "будет стремиться союзнических, если возможно, дружеских отношений со всеми соседними странами".

Он заверил, что обязательно встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, "если не где-нибудь, то на Европейском Совете".

"Все в Венгрии знают, что Украина является жертвой в этой войне ", и никто извне не имеет права говорить, на каких условиях Украина должна заключить мир", - подчеркнул Мадяр.

Предпосылкой для урегулирования отношений с Украиной он видит защиту прав венгерского меньшинства, но добавил, что это понятно и для украинского руководства.

Мадяр также заявил, что не поддерживает учащенное членство Украины в ЕС, ведь страна еще находится в состоянии войны. Сейчас этот вопрос не имеет значения, потому что переговоры о вступлении нельзя проводить должным образом. Если этот вопрос станет актуален, в Венгрии состоится референдум, заверил будущий глава правительства.

По его мнению, многие государства занимают подобную позицию: лидеры ЕС, с которыми он встречался, считают, что Украину сейчас нельзя принять в ЕС.

Мадяр выразил мнение, что Украина должна пройти тот же процесс вступления, что и другие страны, чего, по его мнению, не произойдет в течение 10 лет.

Отношения с РФ

Модяр заявил, что Будапешт будет продолжать покупать российскую нефть но одновременно "сделает все возможное, чтобы диверсифицировать энергетический баланс и закупку энергии".

"Во-первых, это дает нам безопасность, а энергетическая безопасность является одним из важнейших вопросов для Венгрии. Во-вторых, именно так можно покупать нефть и газ по самым низким ценам. Если вы покупаете апельсины из трех мест - с востока, запада и юга - то даже во время геополитического конфликта или войны вы сможете их покупать, причем дешевле. газа", – высказался он.

Будущий глава правительства Венгрии подчеркнул, что государство "не может изменить географию", и РФ "будет рядом", когда Будапешт "хочет покупать нефть дешево и надежно".

По словам Мадяра, покупать сырье по высоким ценам "не в интересах" ЕС, когда соседом является РФ.

"Это подрывает нашу конкурентоспособность. Иногда легко говорить громкие слова – я понимаю моральные аспекты и вопросы принципов и, как и все, поддерживаю защиту прав человека. Но не стоит стрелять себе в ногу. Мы будем пытаться покупать нефть и газ из как можно большего количества источников", – добавил политик.

Венгрия готова к прагматичному сотрудничеству с Россией

"Кремль высказался, и Пекин высказался. Я благодарю их за их уважительную приемлемость решения венгерских избирателей, венгерского народа, и они также открыты для прагматичного сотрудничества, равно как и Венгрия, ведь география — это география", – также отметил будущий венгерский премьер, цитирует Clash Report.

Мадяр выразил надежду, что отношения Будапешта и Москвы в ближайшее время "изменятся в правильном направлении". Он акцентировал, что страна готова к "прагматичному сотрудничеству" с РФ.

Также глава партии "Тиса" отметил : "Если Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не буду звонить ему сам".

Он утверждает, что скажет российскому диктатору прекращать войну против Украины.

"Думаю, Путин не послушает моего совета, но я надеюсь, он будет вынужден прекратить эту войну", – продолжил Мадяр.

Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тисе" Петера Мадяра.

В Венгрии главу правительства избирает парламент по предложению президента и обычно им становится лидер победившей на парламентских выборах партии.

Согласно подсчету, "Тиса" обретает конституционное большинство и сможет изменять конституцию Венгрии и ведущие законы.

По результатам проработанных более 99% голосов избирателей, партия "Тиса" прогнозируют 138 мест в парламенте, из которых 93 по мажоритарному списку и 45 - по пропорциональному.

Мадяр - бывший член "Фидес", работал в Брюсселе и был связан с системой власти, но впоследствии вышел из партии, назвав ее коррумпированной. Возглавляемая им партия "Тиса" была неактивна до 2024 года и очень быстро стала главной оппозиционной силой, а теперь – победителем выборов.

В отличие от Виктора Орбана Мадяр называет Россию агрессором и признает право Украины на защиту. Он посещал Киев после удара по "Охматдету", был на Майдане и у Стены памяти, а также критиковал контакты Орбана с Кремлем.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.