"Краха не будет": Зеленский заявил, что ЕС найдет альтернативу заблокированному Венгрией кредиту на 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро.

Как пишет Delo.ua, об этом президент заявил в интервью Le Monde.

Он напомнил, что в декабре 2025 года все государства-члены ЕС, в частности Венгрия, согласовали соответствующий кредит в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов для Украины. В то же время Будапешт и еще несколько стран не должны были участвовать в финансировании займа.

"Альтернатива этому шагу – это вопрос сегодня в Европейский Союз", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат.

"Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована. Будет недофинансировано производство дронов – дальнобойных, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО, и на американские ракеты".

Он добавил, что отсутствие кредита от ЕС – это риск для всех.

"Это риск для европейской безопасности. Я считаю, что никакого краха не будет и европейцы решат и этот вопрос", – убежден Зеленский.

Напомним, лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к соглашению о разблокировании кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.