Кредит на 90 млрд евро для Украины: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии

Европейский Союз готов направить Украине кредит в виде двусторонних ссуд, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать предоставление обещанных €90 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Лидеры ЕС все же встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе в надежде убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо сдержать свое обещание одобрить кредит, который должен обеспечить две трети необходимых Украине средств.

Будапешт или любая другая столица ЕС может заблокировать кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на то, что уже согласилась на него в декабре, поскольку один из законопроектов, который должен быть одобрен к выплате средств, требует одобрения всех стран-членов.

В декабре 2025 года все государства-члены ЕС, в частности Венгрия, согласовали соответствующий кредит в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов для Украины. В то же время Будапешт и еще несколько стран не должны были участвовать в финансировании займа.

Но если Венгрия и Словакия снова заблокируют решения, то страны Балтии и Северной Европы намерены выделить Украине около 30 млрд евро в виде двусторонних кредитов. Такой формат не потребует единогласного одобрения всех государств-членов ЕС и позволит Украине «продержаться на плаву» хотя бы первую половину года, пояснили два источника.

Кроме того, Нидерланды уже зарезервировали 3,5 млрд евро ежегодной прямой поддержки Украины к 2029 году, добавили собеседники Politico.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пообещал, что ЕС выполнит обязательство по финансированию, несмотря на позицию Будапешта.

Венгрия заблокировала кредит Украине

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может заблокировать кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро для Украины.