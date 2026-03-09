Словакия присоединится к блокированию кредита Украине от ЕС на 90 млрд евро — Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может заблокировать кредит Европейского Союза на 90 млрд евро для Украины, если партия премьера Венгрии Виктора Орбана проиграет выборы.

Как пишет Delo.ua, об этом Фицо заявил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, поводом для блокировки стала остановка транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию.

Глава правительства Словакии сообщил, что 10 марта в Париже планирует обсудить этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и предложить услуги Словакии на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-нибудь винт".

По его мнению, Брюссель может вынудить Зеленского допустить инспекторов к трубопроводу.

" Но самое главное послание будет в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", - заявил Фицо.

Он напомнил, что в настоящее время Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который остановился в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

" Однако я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии займет кто-то другой", — подчеркнул Фицо, натя.

Фицо убежден, что блокировка кредита является легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти.

" В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", - подытожил премьер Словакии.

Ранее Фицо утверждал, что имеющиеся у него спутниковые снимки подтверждают отсутствие критических повреждений нефтепровода "Дружба". По его словам, Киев тоже не пустил на объект инспекторов.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, что не нужно восстанавливать поврежденный нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

По мнению президента, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заставит Украину возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он утверждает, что добьется этого не соглашением или договоренностью, а силой.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.