Украина ответила на "энергетический шантаж" Венгрии и Словакии и отправила их в Кремль

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призвало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба МИД.

В МИДе ответили на энергетический шантаж Венгрии и Словакии

"Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики по поводу энергоснабжения между нашими странами", — говорится в заявлении.

В МИД напомнили о массированных российских обстрелах энергетической инфраструктуры Украины во время экстремальных морозов и назвали заявления Будапешта и Братиславы "провокативными, безответственными" и "ставящими под угрозу энергетическую безопасность всего региона".

Украина постоянно контактирует с представителями Европейской комиссии по повреждениям украинской энергетической инфраструктуры, а о последствиях атак на нефтепровод "Дружба" рассказали и правительствам Венгрии и Словакии.

Сейчас под угрозой новых ракетных атак продолжаются ремонтные работы, поэтому Украина предложила альтернативные пути поставки нероссийской нефти в эти страны.

В МИД подчеркнули, что Украина "всегда была, есть и будет оставаться надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов", но "в условиях безосновательных и безответственных угроз" из Будапешта и Братиславы Украина рассматривает возможность привлечь "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между ЕС.

Он предусматривает совместные действия Министерства энергетики Украины и Еврокомиссии для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации или угрозы остановки газа, нефти или электроэнергии.

"Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", - подчеркивают в МИД.

Украина предложила ЕС использовать для транзита нефтепровод "Одесса-Броды"

Вместо поврежденного в результате российской атаки нефтепровода "Дружба" Украина предлагает Евросоюзу использовать для транзита сырья в Венгрию и Словакию другие элементы своей нефтетранспортной инфраструктуры, в частности нефтепровод "Одесса-Броды"

Об этом говорится в письме миссии Украины при Европейском Союзе от 20.02.2026, адресованном Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии, передает "Европейская правда".

Украинские дипломаты проинформировали Еврокомиссию, что "в настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного возобновления транспортировки нефти по данному трубопроводу".

"Продолжаются усилия по обследованию поврежденных элементов, стабилизации технического состояния системы и ликвидации последствий вражеского удара. В то же время украинская сторона хотела бы подчеркнуть, что бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак," отмечается в письме.

В частности, отмечается, что украинские специалисты "вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы под постоянной угрозой авиаударов, рискуя своей жизнью".

"В контексте обеспечения безопасности поставки нефти в европейские страны, в частности Венгрии и Словакии, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с дальнейшей перевалкой в море дальше к государствам-членам Европейского Союза", - предложила Украина Евросоюзу.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало политическим решением президента Украины Владимира Зеленского.

Фицо также заявил, что Словакия может остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, если Киев не возобновит поставки нефти в страну. Его поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же.