Украина предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара

фото горящей инфраструктуры нефтепровода "Дружба" из-за российского удара 27 января.
Украина знает, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба", поскольку транзит нефти остановился из-за целенаправленного российского удара по Бродам 27 января.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Заявление МИД

"Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба". Мы можем лишь посоветовать им обратиться к своим "друзьям" в Москве с этими фотографиями. Это горящая инфраструктура нефтепровода "Дружба" после последнего целенаправленного нефти", - подчеркнул глава МИД.

Он отметил, что Венгрия не выразила России ни одного протеста по этому поводу.

"Они даже не смогли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде", - подчеркнул Сибига.

Он добавил, что правда состоит в том, что Москва перестала быть надежным поставщиком, как только начала агрессию против Украины.

Сибига выразил сожаление, что правительство Венгрии не поняло это и не смогло диверсифицировать поставки.

Удар по Бродам

Утром 27 января армия РФ атаковала Броды на Львовщине ударным БпЛА. Был поврежден объект критической инфраструктуры группы "Нефтегаз".

В результате попадания возник пожар, который тушили несколько дней.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о   достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение   российской нефти компании "ЛУКойл"   нефтепроводом "Дружба"   в Венгрию восстановилось   по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии.

Автор:
Светлана Манько