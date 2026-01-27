Российская армия атаковала объект "Нафтогаза": какие последствия

Сегодня, 27 января, российская армия атаковала объект критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустили загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", - заявил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

В компании отмечают, что действия по реагированию координируются с органами местной власти и соответствующими службами.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что это уже пятнадцатый целенаправленный обстрел объектов критической инфраструктуры группы только с начала этого месяца.

Как сообщается, "Нафтогаз" продолжает работать в условиях постоянной военной угрозы, сосредотачивая усилия на безопасности персонала, минимизации последствий атак и сохранении стабильности работы энергетической системы.

Где случился удар

В "Нафтогазе" не указывают точное местоположение пораженного объекта, но известно, что утром, 27 января, армия РФ атаковала Броды на Львовщине ударным БпЛА.

В результате удара по объекту критической инфраструктуры в городе загорелся пожар. Местных жителей призвали без необходимости не выходить на улицу и не проветривать помещение. Также 27 и 28 января учебные заведения общины перевели на дистанционное обучение, сообщает Бродовский городской совет .

Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, в том числе специалисты, которые производят замеры показателей качества воздуха. О результатах обещают сообщить дополнительно.

Также горсовет Уточнила, что задымление в Бродах возникло из-за сгорания нефтепродуктов.

Золочевский районный отдел "Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины" рекомендует:

плотно закрывать окна,

без необходимости не выходить на улицу,

при необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.

особое внимание – людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Ранее об атаке во Львовскую область сообщали в ОВА. В 08.13 там написали, что россияне атаковали объект инфраструктуры в области.

Заметим, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Недавно сообщалось, что повреждено оборудование для добычи газа компании "Нафтогаз".