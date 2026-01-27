- Категория
Российская армия атаковала объект "Нафтогаза": какие последствия
Сегодня, 27 января, российская армия атаковала объект критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустили загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", - заявил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
В компании отмечают, что действия по реагированию координируются с органами местной власти и соответствующими службами.
В "Нафтогазе" подчеркивают, что это уже пятнадцатый целенаправленный обстрел объектов критической инфраструктуры группы только с начала этого месяца.
Как сообщается, "Нафтогаз" продолжает работать в условиях постоянной военной угрозы, сосредотачивая усилия на безопасности персонала, минимизации последствий атак и сохранении стабильности работы энергетической системы.
Где случился удар
В "Нафтогазе" не указывают точное местоположение пораженного объекта, но известно, что утром, 27 января, армия РФ атаковала Броды на Львовщине ударным БпЛА.
В результате удара по объекту критической инфраструктуры в городе загорелся пожар. Местных жителей призвали без необходимости не выходить на улицу и не проветривать помещение. Также 27 и 28 января учебные заведения общины перевели на дистанционное обучение, сообщает Бродовский городской совет .
Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы, в том числе специалисты, которые производят замеры показателей качества воздуха. О результатах обещают сообщить дополнительно.
Также горсовет Уточнила, что задымление в Бродах возникло из-за сгорания нефтепродуктов.
Золочевский районный отдел "Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины" рекомендует:
- плотно закрывать окна,
- без необходимости не выходить на улицу,
- при необходимости пользоваться увлажненной маской или респиратором.
- особое внимание – людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Ранее об атаке во Львовскую область сообщали в ОВА. В 08.13 там написали, что россияне атаковали объект инфраструктуры в области.
Заметим, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Недавно сообщалось, что повреждено оборудование для добычи газа компании "Нафтогаз".