Російська армія атакувала об’єкт "Нафтогазу": які наслідки

Росія знову обстріляла об’єкт Нафтогазу

Сьогодні, 27 січня, російська армія атакувала об’єкт критичної інфраструктури групи “Нафтогаз" у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустили забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", — розповів Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

В компанії наголошують, що дії з реагування координуються з органами місцевої влади та відповідними службами.

У "Нафтогазі" підкреслюють, що це вже п’ятнадцятий цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури групи лише з початку цього місяця.

Як повідомляється, "Нафтогаз" продовжує працювати в умовах постійної воєнної загрози, зосереджуючи зусилля на безпеці персоналу, мінімізації наслідків атак та збереженні стабільності роботи енергетичної системи.

Де стався удар

У "Нафтогазі" не зазначають точне місце розташування враженого обʼєкта, але відомо, що вранці, 27 січня, армія РФ атакувала Броди на Львівщині ударним БпЛА.

Внаслідок удару по об’єкту критичної інфраструктури у місті зайнялася пожежа. Місцевих жителів закликали без потреби не виходити на вулицю і не провітрювати приміщення. Також 27 та 28 січня навчальні заклади громади перевели на дистанційне навчання, повідомляє Бродівська міська рада.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема фахівці, які проводять заміри показників якості повітря. Про результати обіцяють повідомити додатково.

Також міськрада уточнила, що задимлення у Бродах виникло через згоранням нафтопродуктів.

Золочівський районний відділ "Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України" рекомендує:

  • щільно зачиняти вікна,
  • без нагальної потреби не виходити на вулицю,
  • у разі необхідності користуватися зволоженою маскою або респіратором.
  • особлива увага - людям із хронічними захворюваннями дихальної системи.

Раніше про атаку на Львівську область повідомляли в ОВА. О 08:13 там написали, що росіяни атакували обʼєкт інфраструктури в області.

Зауважимо, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Нещодавно повідомлялося, що було пошкоджено обладнання для видобутку газу компанії  "Нафтогаз".

Автор:
Світлана Манько