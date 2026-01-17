Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,75

50,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Шість атак за тиждень: ворог продовжує бити по об’єктах "Нафтогазу"

Нафтогаз
Ворог продовжує бити по об’єктах "Нафтогазу" / Нафтогаз

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру: за тиждень підприємства "Нафтогазу" зазнали вже шість ударів, цього разу пошкоджено обладнання для видобутку газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафтогаз".

Цієї ночі зафіксовано черговий удар по обладнанню, що забезпечує видобуток газу. Лише за останній тиждень це вже шоста атака.

"Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору. На щастя, постраждалих немає", - зазначають у компанії.

На місці вже працюють профільні фахівці.

Усі служби "Нафтогазу" працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити стабільне енергопостачання країни.

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року російські війська вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ударів безпілотниками типу Shahed зазнали об’єкти газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".

Автор:
Тетяна Гойденко