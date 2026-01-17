Шість атак за тиждень: ворог продовжує бити по об’єктах "Нафтогазу"

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру: за тиждень підприємства "Нафтогазу" зазнали вже шість ударів, цього разу пошкоджено обладнання для видобутку газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафтогаз".

Цієї ночі зафіксовано черговий удар по обладнанню, що забезпечує видобуток газу. Лише за останній тиждень це вже шоста атака.

"Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору. На щастя, постраждалих немає", - зазначають у компанії.

На місці вже працюють профільні фахівці.

Усі служби "Нафтогазу" працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити стабільне енергопостачання країни.

Нагадаємо, 27 грудня 2025 року російські війська вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ударів безпілотниками типу Shahed зазнали об’єкти газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".