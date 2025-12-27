Росія атакувала газову інфраструктуру та ТЕЦ "Нафтогазу"

Російські війська вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ударів безпілотниками типу Shahed зазнали об’єкти газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, атаки відбуваються на тлі похолодання та пікових навантажень на енергосистему.

"Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням — ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів", — зазначив він.

У "Нафтогазі" наголосили, що компанія діє відповідно до затверджених протоколів безпеки. Пріоритетом залишається безпека персоналу та стабільна робота газової системи України.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і вживають заходів для якнайшвидшого відновлення об’єктів.

Додамо, що 23 і 24 грудня проти виробничих об’єктів “Укрнафти”, яка входить до групи “Нафтогаз”, росіяни застосували майже 100 ударних дронів.