Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,95

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала газову інфраструктуру та ТЕЦ "Нафтогазу"

Нафтогаз
Росія атакувала газову інфраструктуру / Нафтогаз

Російські війська вкотре атакували газову та енергетичну інфраструктуру України. Ударів безпілотниками типу Shahed зазнали об’єкти газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Нафтогазу".

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, атаки відбуваються на тлі похолодання та пікових навантажень на енергосистему.

"Очевидно, що ці атаки синхронізуються з похолоданням — ворог намагається скористатися морозами та піковим навантаженням, щоб вивести систему з ладу. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об’єктів", — зазначив він.

У "Нафтогазі" наголосили, що компанія діє відповідно до затверджених протоколів безпеки. Пріоритетом залишається безпека персоналу та стабільна робота газової системи України.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і вживають заходів для якнайшвидшого відновлення об’єктів.

Додамо, що 23 і 24 грудня проти виробничих об’єктів “Укрнафти”, яка входить до групи “Нафтогаз”, росіяни застосували майже 100 ударних дронів.

Автор:
Тетяна Гойденко