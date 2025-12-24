Майже 100 ударних дронів: Росія знову атакує виробничі об’єкти "Укрнафти"

Росія другий день поспіль здійснює цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України. За останні дві доби проти виробничих об’єктів “Укрнафта”, , яка входить до групи “Нафтогаз”, застосовано майже 100 ударних дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що внаслідок атак зафіксовано критичні руйнування, а роботу пошкодженого обладнання зупинено.

Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи.

У "Нафтогазі" наголосили, що зосереджують всі необхідні ресурси для якнайшвидшого відновлення пошкоджених об’єктів та забезпечення стабільної роботи галузі.

Нагадаємо, під час нічної комбінованої атаки 23 грудня Росія завдала удару по виробничих об’єктах “Укрнафти”.

Про "Укрнафту"

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України.

Основна діяльність:

розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу,

підготовка нафти і газу,

надання нафтопромислових сервісних послуг ,

управління мережею АЗК.

На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газових видобувних свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є АТ "НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні.

Загалом зараз компанія оперує 663 АЗК.

За підсумками першого півріччя 2025 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.

Атаки на інфраструктуру "Нафтогазу"

9 грудня російські ударні дрони атакували об’єкти газової інфраструктури групи "Нафтогаз". Ворог цілив у критично важливе обладнання, від якого залежить безперебійне газопостачання для українців.

2 грудня російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

8 листопада російські війська завдали удару по газовій інфраструктурі України.

28 жовтня російська армія всьоме за місяць завдала удару по газовій інфраструктурі. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі потужності в Полтавській області.

До цього у "Нафтогазі" повідомляли, що лише за тиждень росіяни тричі масовано атакували газову інфраструктуру України. Вони били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

А у ніч на 3 жовтня росіяни здійснили найбільший масований удар по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. Тоді Росія знищила 60% газовидобутку України.