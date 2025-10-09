Росія зруйнувала приблизно 60% українського газовидобутку: зима буде важкою

Росія знищила 60% газовидобутку України ударами 3 жовтня по Харківській та Полтавській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після цих атак Україна попросила західних партнерів терміново надати обладнання для ремонту енергетичної системи, додаткові системи ППО та збільшити фінансування на закупівлю газу.

За даними джерел агенства, вартість аварійного ремонту енергосистеми оцінюється приблизно у 758 мільйонів євро.

"Хоча Україна пережила попередні зими завдяки генераторам та наданню допомоги цивільному населенню під час зимових відключень електроенергії, зростає стурбованість тим, що усунути збитки від недавніх нападів до кінця зими не вдасться. Зима буде важкою", - йдеться у статті.

Bloomberg зауважує, що до кінця березня Україні потрібно буде купити 4,4 млрд м³ газу вартістю приблизно €2 млрд. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України.

Наразі Україна веде переговори з міжнародними партнерами, щоб збільшити імпорт природного газу приблизно на 30% цієї осені та взимку.

Наймасованіша атака на газовидобувну інфраструктуру

3 жовтня російські війська здійснили наймасованішу комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку "Нафтогазу", зокрема на Харківщині та Полтавщині.

"Це найбільша масована атака на нашу газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни. Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу", – розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.