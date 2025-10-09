Россия разрушила примерно 60% украинской газодобычи: зима будет тяжелой

Россия уничтожила 60% газодобычи Украины ударами 3 октября по Харьковской и Полтавской областям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

После этих атак Украина попросила западных партнеров срочно предоставить оборудование для ремонта энергетической системы, дополнительные системы ПВО и увеличить финансирование на закупку газа.

По данным источников агентства, стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.

"Хотя Украина пережила предыдущие зимы благодаря генераторам и оказанию помощи гражданскому населению во время зимних отключений электроэнергии, растет обеспокоенность тем, что устранить ущерб от недавних приступов до конца зимы не удастся. Зима будет тяжелой", - говорится в статье.

Bloomberg отмечает, что до конца марта Украине нужно будет купить 4,4 млрд м³ газа стоимостью около €2 млрд. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

Украина ведет переговоры с международными партнерами, чтобы увеличить импорт природного газа примерно на 30% этой осенью и зимой.

Самая массированная атака на газодобывающую инфраструктуру

3 октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи "Нефтегаза", в частности, на Харьковщине и Полтавщине.

"Это самая массированная атака на нашу газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны. Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла", - рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Закупка газа

Группа "Нефтегаз" в августе подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития кредита в размере €500 млн на закупку газа.

Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Также группа "Нефтегаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.