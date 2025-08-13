"Нафтогаз" получит от ЕБРР €500 млн на закупку газа: подписано крупнейшее соглашение банка в Украине

Группа "Нафтогаз" подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о кредите в размере €500 млн на закупку газа. Об этом на своем телеграмм-канале написала премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Delo.ua.

"Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране", - написала она.

По ее словам, такой кредит впервые предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины. Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону.

"Благодарю ЕБРР и всех партнеров за доверие и поддержку. Благодарен Правительству Украины за усилия, направленные на усиление способностей Нафтогаза. Это четкий сигнал, что наши партнеры понимают масштаб угроз, которые создает Россия. Энергетическая безопасность сегодня и энергонезависимость в будущем — наш стратегический приоритет", — отметил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

В "Нафтогазе" также отметили, что на привлеченные средства будут закупать газ на конкурентных условиях у более чем 30 предварительно квалифицированных поставщиков на основе контрактов, заключенных в соответствии со стандартами Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET) — организации, объединяющей более 120 европейских компаний, и направлена на повышение прозрачности и повышения прозрачности и повышения прозрачности. надежной поставки энергии.

"Нафтегоз" готовится к отопительному сезону 2025/2026

В начале августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Большинство опрошенных Delo.ua экспертов считают, что у "Нафтогаза" есть все шансы успеть накопить запланированный объем, но требует до €1 млрд для дополнительного импорта газа, в том числе на случай, если придется импортировать газ зимой.

Так, по оценке бывшего главы Оператора ГТС Сергея Макогона, для того чтобы накопить необходимые 13,2 млрд куб. м газа до 1 ноября, "Нафтогазу" необходимы средства в размере €1 млрд, за которые компания сможет закупить 2 млрд куб. м газа. Кроме того, компании нужно будет сформировать резерв средств на зиму.

"Для зимы нужно иметь резерв минимум 700 млн долларов. Что позволит купить от 1 до 1,5 млрд м3 газа в зависимости от цены. Обычно зимой цена значительно дороже. Например, прошлым летом "Нафтогаз" почти не импортировал, а зимой начал экстренный импорт, но цена уже была на 40-50% дороже", - отметил Макогон.

Для обеспечения импорта "Нафтогаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и Приватбанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.