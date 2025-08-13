"Нафтогаз" отримає від ЄБРР €500 млн на закупівлю газу: підписано найбільшу угоду банку в Україні

Група “Нафтогаз” підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу. Про це на своєму телеграм-каналі написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє Delo.ua.

"Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду — 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні", — написала вона.

За її словами, такий кредит вперше надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України. Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону.

"Дякую ЄБРР та всім партнерам за довіру та підтримку. Вдячний Уряду України за зусилля, спрямовані на посилення спроможностей Нафтогазу. Це чіткий сигнал, що наші партнери розуміють масштаб загроз, які створює Росія. Енергетична безпека сьогодні та енергонезалежність в майбутньому — наш стратегічний пріоритет", — зазначив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

В Нафтогазі також зазначили, що на залучені кошти будуть закуповувати газ на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET) — організації, що об'єднує понад 120 європейських компаній, та спрямована на підвищення прозорості та ефективності європейського енергетичного ринку, сприяння конкуренції та забезпечення надійного постачання енергії.

"Нафтогаз" готується до опалювального сезону 2025/2026

На початку серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³. Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Більшість опитаних Delo.ua експертів вважає, що "Нафтогаз" має усі шанси встигнути накопичити запланований обсяг, але потребує до €1 млрд для додаткового імпорту газу, в тому числі на випадок, якщо доведеться імпортувати газ взимку.

Так, за оцінкою колишнього очільника Оператора ГТС Сергія Макогона, для того, щоб накопичити необхідні 13,2 млрд куб. м газу до 1 листопада, "Нафтогазу" необхідні кошти у розмірі €1 млрд, за які компанія зможе закупити 2 млрд куб. м газу. Крім того, компанії треба буде сформувати резерв коштів на зиму.

"Для зими потрібно мати резерв мінімум 700 млн доларів. Що дозволить купити від 1 до 1,5 млрд м3 газу залежно від ціни. Зазвичай взимку ціна значно дорожче. Наприклад, минулого літа "Нафтогаз" майже не імпортував, а взимку почав екстрений імпорт, але ціна вже була на 40-50% дорожче", — зауважив Макогон.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та Приватбанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.