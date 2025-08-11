Запаси газу залишаються низькими: чи встигне "Нафтогаз" імпортувати необхідні обсяги до зими

Запаси газу в сховищах найнижчі за 12 років. Тим часом "Нафтогаз" планує до початку опалювального сезону накопичити 13,2 млрд куб. м. Експерти розповіли Delo.ua про те, чи встигне компанія підготуватись до зими, скільки це для неї коштуватиме та які ще ризики на неї можуть чекати при підготовці до зими 2025/2026.

Обсяги газу в українських підземних сховищах залишаються найнижчими за останні 12 років. Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³. Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

За словами директора спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадія Рябцева, ці обсяги будуть достатніми для проходження зими. Водночас з накопиченням цих обсягів можуть виникнути проблеми, оскільки обстріли росіянами газотранспортної інфраструктури можуть обмежити канали постачання газу. Тож групі "Нафтогаз" та Силам оборони потрібно буде забезпечити захист ключових вузлів ГТС.

Крім того, експерт зазначає, що теперішні темпи закачування недостатні для накопичення 13,2 млрд газу в сховищах до початку зими. Тож не виключено, що "Нафтогаз" буде змушений імпортувати газ і взимку, коли він дорожчий.

"Коштів для цього поки що не вистачає. Я не знаю, за що "Нафтогаз" купуватиме 0,6-0,8 млрд куб. м газу. На перший погляд, це небагато, але це саме ті обсяги, яких може не вистачати для промислових споживачів", — говорить Рябцев.

Аналітик консалтингової компанії ExPro Михайло Свищо не погоджується з тим, що темпи закачування газу в сховища є низькими, та зазначає, що "Нафтогаз" цілком може встигнути закачати в сховища навіть більше ніж 13,2 млрд куб. м.

"Цього року темпи закачування досить хороші та суттєво вищі, ніж минулорічні. У липні було закачано майже 1,7 млрд куб. м, що майже вдвічі більше, ніж у липні того року. В серпні цей розрив так само зберігається високим. Тому я думаю, якщо темпи збережуться на тому темпі, який є зараз, то ми зможемо накопичити навіть більше ніж 13,2 млрд куб. м. Але багато чого залежатиме від обсягів споживання, обсягів імпорту", — каже Свищо.

Він зауважує, що для необхідного імпорту газу "Нафтогазу" не вистачатиме коштів, навіть попри те, що компанія у липні залучила 9,4 млрд грн кредитів від державних Приватбанку та Укргазбанку. Але цих коштів не вистачатиме для повного покриття потреби в імпорті, який можливо знадобиться і під час зими, коли ціни вищі ніж влітку.

Свищо вважає, що залежно від коливань цін на газ компанії необхідно буде від €500 млн до €1 млрд євро і компанія може залучити ці кошти, підписавши відповідні угоди з закордонними партнерами.

За оцінкою колишнього очільника Оператора ГТС Сергія Макогона, для того, щоб накопичити необхідні 13,2 млрд куб. м газу до 1 листопада, "Нафтогазу" необхідні кошти у розмірі €1 млрд, за які компанія зможе закупити 2 млрд куб. м газу. Крім того, компанії треба буде сформувати резерв коштів на зиму.

"Для зими потрібно мати резерв мінімум 700 млн доларів. Що дозволить купити від 1 до 1,5 млрд м3 газу залежно від ціни. Зазвичай взимку ціна значно дорожче. Наприклад, минулого літа "Нафтогаз" майже не імпортував, а взимку почав екстрений імпорт, але ціна вже була на 40-50% дорожче", — говорить Макогон.

Видання Delo.ua звернулося до "Нафтогазу" з запитом щодо наявності у компанії фінансових резервів для імпорту газу та на момент публікації не отримало відповіді. Як тільки відповідь буде отримана, ми опублікуємо позицію компанії.

Українські газові сховища заповнені на третину, але обсяги залишаються найнижчими за 12 років

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських сховищах перевищили 10 млрд м³, що становить 32,3% від їхньої місткості. Хоча поточні обсяги залишаються найнижчими за останні 12 років, відставання від торішніх показників поступово скорочується.

За даними консалтингової компанії ExPro, обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року.

У липні 2025 року в українські підземні сховища закачали 1,69 млрд м³ газу. Це майже удвічі (у 1,9 раза) більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найвищим місячним показником за останні два роки.

На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн м³ на добу, в 1,8 раза вище, ніж на початку серпня 2024 р. Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано майже 4,65 млрд м³ природного газу, майже в 1,6 раза більше, ніж минулого року.

Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов’язані, перш за все, з активним імпортом природного газу. Так, у липні обсяги імпорту зросли до 833 млн м³, найвищого рівня за майже два роки. З початком серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн м³ на добу. Як і у липні, основу частину природного газу імпортує НАК "Нафтогаз України".

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та Приватбанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.