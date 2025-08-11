Запасы газа остаются низкими: Успеет ли "Нафтогазу" импортировать необходимые объемы до зимы

Запасы газа в хранилищах ниже 12 лет. Тем временем "Нафтогаз" планирует к началу отопительного сезона накопить 13,2 млрд куб. м. Эксперты рассказали Delo.ua о том, успеет ли компания подготовиться к зиме, сколько это для нее будет стоить и какие еще риски ее могут ожидать при подготовке к зиме 2025/2026.

Объемы газа в Украинских подземных хранилищах остаются самыми низкими за последние 12 лет. На 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд м³. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, эти объемы будут достаточными для прохождения зимы. В то же время, с накоплением этих объемов могут возникнуть проблемы, поскольку обстрелы россиянами газотранспортной инфраструктуры могут ограничить каналы поставки газа. Так что группе "Нафтогаз" и силам обороны нужно будет обеспечить защиту ключевых узлов ГТС.

Кроме того, эксперт отмечает, что нынешние темпы закачки недостаточны для накопления 13,2 млрд. газа в хранилищах до начала зимы. Не исключено, что "Нафтогаз" будет вынужден импортировать газ и зимой, когда он дороже.

"Денег для этого пока не хватает. Я не знаю, за что "Нафтогаз" будет покупать 0,6-0,8 млрд куб. м газа. На первый взгляд, это немного, но это именно те объемы которых может не хватать для промышленных потребителей" — говорит Рябцев.

Аналитик консалтинговой компании ExPro Михаил Свищо не соглашается с тем, что темпы закачки газа в хранилища низкие и отмечает, что "Нафтогаз" вполне может успеть закачать в хранилища даже более 13,2 млрд куб. м.

"В этом году темпы закачки достаточно хорошие и существенно выше чем прошлогодние. В июле было закачано почти 1,7 млрд куб. м, что почти вдвое больше чем в июле того года. В августе этот разрыв так же сохраняется высоким. Поэтому я думаю, если темпы сохранятся на том темпе, который есть сейчас, то мы сможем накопить даже3. от объемов потребления, объемов импорта", - говорит Свищо.

Он отмечает, что для необходимого импорта газа "Нафтогазу" не будет хватать средств, даже несмотря на то, что компания в июле привлекла 9,4 млрд грн кредитов от государственных ПриватБанка и Укргазбанка. Но этих средств не будет хватать для полного покрытия потребности в импорте, который может потребоваться и во время зимы, когда цены выше, чем летом.

Свище считает, что в зависимости от колебаний цен на газ компании необходимо будет от €500 млн до €1 млрд евро и компания может привлечь эти средства, подписав соответствующие соглашения с зарубежными партнерами.

По оценке бывшего главы Оператора ГТС Сергея Макогона для того, чтобы накопить необходимые 13,2 млрд куб. м газа до 1 ноября Нафтогазу необходимы средства в размере €1 млрд, за которые компания сможет закупить 2 млрд куб. м газа. Кроме того, компании нужно будет сформировать резерв средств на зиму.

"Для зимы нужно иметь резерв минимум 700 млн долларов. Что позволит купить от 1 до 1,5 млрд м3 газа в зависимости от цены. Обычно зимой цена значительно дороже. К примеру, прошлым летом "Нафтогаз" почти не импортировал, а зимой начал экстренный импорт, но цена уже была на 40-50% дороже", - говорит Макогон.

Издание Delo.ua обратилось в "Нафтогаз" с запросом о наличии у компании финансовых резервов для импорта газа и на момент публикации не получило ответа. Как только ответ будет получен, мы опубликуем позицию компании.

Украинские газовые хранилища заполнены на треть, но объемы остаются самыми низкими за 12 лет

По состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³, что составляет 32,3% от их вместимости. Хотя текущие объемы остаются самыми низкими за последние 12 лет, отставание от прошлогодних показателей постепенно сокращается.

По данным консалтинговой компании ExPro, объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году.

В июле 2025 года в украинские подземные хранилища закачали 1,69 млрд м³ газа. Это почти вдвое (в 1,9 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким месячным показателем за последние два года.

В начале августа объемы закачки газа остаются на уровне около 50 млн м³ в сутки, в 1,8 раза выше, чем в начале августа 2024 г. В целом, с начала нынешнего сезона закачки (17 апреля) в украинские ПХГ закачано почти 4,65 млрд м³ природного газа, почти в 1,6 раза больше, чем в прошлом.

Более высокие объемы закачки газа в подземные хранилища связаны, прежде всего, с активным импортом природного газа. Так, в июле объемы импорта выросли до 833 млн м³, наивысшего уровня почти за два года. С начала августа импорт газа снизился на 26%, однако остается на уровне более 20 млн. м³ в сутки. Как и в июле, основную часть природного газа импортирует НАК "Нефтегаз Украины".

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд грн от государственных банков Укргазбанк и Приватбанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.