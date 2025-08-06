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Украинские газовые хранилища заполнены на треть, но объемы остаются самыми низкими за 12 лет

газ
Украина накопила 10 млрд м³ газа в хранилищах / Depositphotos

По состоянию на 5 августа запасы природного газа в украинских хранилищах превысили 10 млрд. м³, что составляет 32,3% от их вместимости. Хотя текущие объемы остаются самыми низкими за последние 12 лет, отставание от прошлогодних показателей постепенно сокращается.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные аналитического агентства ExPro.

Уточняется, что впервые с начала года отставание опустилось ниже 10%. Так, по сравнению с прошлым годом в ПХГ сохраняется на 9% или 990 млн куб м меньше газа.

Закачка газа

По данным ExPro, объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году.

В июле 2025 года в украинские подземные хранилища закачали 1,69 млрд м³ газа. Это почти вдвое (в 1,9 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким месячным показателем за последние два года.

В начале августа объемы закачки газа остаются на уровне около 50 млн м³ в сутки, в 1,8 раза выше, чем в начале августа 2024 г.

В целом, с начала нынешнего сезона закачки (17 апреля) в украинские ПХГ закачано почти 4,65 млрд м³ природного газа, почти в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Фото 2 — Украинские газовые хранилища заполнены на треть, но объемы остаются самыми низкими за 12 лет

Импорт газа

Более высокие объемы закачки газа в подземные хранилища связаны, прежде всего, с активным импортом природного газа. Так, в июле объемы импорта выросли до 833 млн м³, наивысшего уровня почти за два года.

С начала августа импорт газа снизился на 26%, однако остается на уровне более 20 млн. м³ в сутки. Как и в июле, основную часть природного газа импортирует НАК "Нефтегаз Украины".

Запасы в хранилищах

По оценкам ExPro, к началу следующего отопительного сезона в украинских хранилищах необходимо иметь не менее 13 млрд м³ природного газа в подземных хранилищах.

Этого объема хватило бы для прохождения сезона, если бы не массированные российские обстрелы в феврале, когда Россия атаковала украинскую добычу газа, считает аналитик рынка природного газа ExPro.

Если до 1 ноября удастся накопить 13 миллиардов кубометров газа в хранилищах, и при условии, что в течение зимы продолжится импорт природного газа, этого хватит для прохождения зимы.

Напомним, что экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон отметил, что общий объем газа в подземных хранилищах составляет 9,65 млрд м³. По его мнению, без импорта зимой Украина снова выйдет из отопительного сезона с почти пустыми хранилищами.

Макогон считает, что Украина должна создать запас газа объемом не менее 14,6 млрд м³. Он объясняет, что даже если этот газ не будет использован зимой, он перейдет на следующий отопительный сезон.

Автор:
Татьяна Бессараб