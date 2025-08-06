Без импорта газа Украина рискует выйти из отопительного сезона с пустыми хранилищами – экспредседатель ОДТСУ

По состоянию на 31 июля 2025 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины было 5,05 млрд м³ активного газа, а с учетом буферного газа (4,6 млрд м³), общий объем составлял 9,65 млрд м³.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

По его данным, уровень наполненности ПХГ составил 16,78%. Для сравнения, на эту же дату в 2024 году этот показатель был 20,44%, а в 2023 – 25,18%.

Импорт газа в июле составил 830,8 млн м³. При этом 90% импорта пришлось на долю "Нефтегаза". Важным событием стал тестовый импорт газа из Азербайджана.

Объемов газа в хранилищах может не хватить

Министерство энергетики Украины наконец-то обнародовало план по накоплению газа на зиму 2025/2026. Цель – достичь объема в 13,2 млрд м³ (или 8,6 млрд м³ активного газа) до 1 ноября 2025 года.

Макогон считает этот план слишком скромным. По его мнению, это довольно низкая цифра, лишь немного превышающая фактический уровень в прошлом году ( 12,8 млрд м³ ). Это означает, что без импорта зимой Украина снова выйдет из отопительного сезона с почти пустыми хранилищами.

Эксперт напомнил, что в прошлом отопительном сезоне (2024/2025) из ПХГ было отобрано только 7,56 млрд м³ газа. Это было обусловлено нехваткой запасов, из-за чего в феврале-марте пришлось срочно импортировать топливо по высоким ценам. В сезоне 2023/2024 из ПХГ было отобрано 8,65 млрд м³.

"Я лично вижу смысл создания запаса в размере минимум 14.6 млрд м³. Если газ не будет использован — он просто перейдет на следующий сезон. Учитывая плановый объем в 13.2 млрд м³, я бы рекомендовал "Нафтогазу" уже сейчас контрактовать минимум 1.5 млрд м³ для поставки в Украину в январе-марте 2026 года", — сообщил Макогон.

Напомним, по состоянию на 17 июля запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 9 миллиардов кубометров. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании ExPro. В настоящее время хранилища заполнены на 29,2%, что все еще на 13,9% (или 1,45 млрд кубометров) меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

Добавим, что в начале июня уровень запасов газа был на 25% ниже, чем в прошлом году, но сейчас это отставание сократилось до менее 20% и продолжает уменьшаться.