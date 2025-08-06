Без імпорту газу Україна ризикує вийти з опалювального сезону з порожніми сховищами – ексголова ОГТСУ

Станом на 31 липня 2025 року в підземних сховищах газу (ПСГ) України було 5,05 млрд м³ активного газу, а з урахуванням буферного газу (4,6 млрд м³), загальний обсяг становив 9,65 млрд м³.

Як пише Delo.ua, про це повідомив ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

За його даними, рівень наповненості ПСГ склав 16,78%. Для порівняння, на цю ж дату у 2024 році цей показник був 20,44%, а у 2023 — 25,18%.

Імпорт газу у липні сягнув 830,8 млн м³. При цьому 90% імпорту припало на частку "Нафтогазу". Важливою подією став тестовий імпорт газу з Азербайджану.

Обсягів газу в сховищах може не вистачити

Міністерство енергетики України нарешті оприлюднило план щодо накопичення газу на зиму 2025/2026. Мета — досягти обсягу в 13,2 млрд м³ (або 8,6 млрд м³ активного газу) до 1 листопада 2025 року.

Макогон вважає цей план надто скромним. На його думку, це доволі низька цифра, яка лише трохи перевищує фактичний рівень минулого року (12,8 млрд м³). Це означає, що без імпорту взимку Україна знову вийде з опалювального сезону з майже порожніми сховищами.

Експерт нагадав, що в минулому опалювальному сезоні (2024/2025) з ПСГ було відібрано лише 7,56 млрд м³ газу. Це було зумовлено нестачею запасів, через що у лютому-березні довелося терміново імпортувати паливо за високими цінами. У сезоні 2023/2024 з ПСГ було відібрано 8,65 млрд м³.

"Я особисто бачу сенс створення запасу у розмірі мінімум 14.6 млрд м³. Якщо газ не буде використано — він просто перейде на наступний сезон. З огляду на плановий обсяг у 13.2 млрд м³, я б рекомендував "Нафтогазу" вже зараз контрактувати мінімум 1.5 млрд м³ для постачання в Україну у січні–березні 2026", - наголосив ексголова "Оператора ГТС".

Нагадаємо, станом на 17 липня запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) перевищили 9 мільярдів кубометрів. Про це свідчать дані аналітичної компанії ExPro. Наразі сховища заповнені на 29,2%, що все ще на 13,9% (або 1,45 млрд кубометрів) менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Додамо, що на початку червня рівень запасів газу був на 25% нижчим, ніж торік, але зараз це відставання скоротилося до менш ніж 20% і продовжує зменшуватися.