Запаси газу в підземних сховищах: Україна нарощує обсяги, наздоганяючи минулорічні показники

Україна активно закачує природний газ до підземних сховищ (ПСГ), скорочуючи відставання від минулорічних показників. На початку червня рівень запасів був на 25% нижчим, ніж торік, але зараз це відставання скоротилося до менш ніж 20% і продовжує зменшуватися.

Як пише Delo.ua, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив аналітик ринку природного газу ExPro Михайло Свищо.

Він зазначив, що Україна активно готується до наступного опалювального сезону, закачуючи газ до підземних сховищ.

Аналітик висловив сподівання, що до початку опалювального сезону вдасться повністю подолати відставання від минулого року. Скорочувати відставання вдається як за рахунок газу власного видобутку, так і за рахунок імпорту.

Допомога партнерів

Свищо зазначив, що підтримка іноземних партнерів у підготовці до зими є суттєвою.

"У нас досить хороша співпраця з іноземними партнерами, якраз за рахунок того як активно проводять політику в тому числі "Нафтогаз" та Міністерство енергетики, які спілкуються з міжнародними партнерами", - повідомив він.

Аналітик відзначив, що серед іноземних партнерів кошти на закупівлю газу для "Нафтогазу" виділяють Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), також ведуться активні перемовини з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Крім того, окремо можна виділити уряд Норвегії, який виділяє кошти на грантовій основі.

Запаси в сховищах

За оцінками ExPro, до початку наступного опалювального сезону в українських сховищах необхідно мати щонайменше 13 млрд куб м природного газу в підземних сховищах.

Цього обсягу вистачило б для проходження сезону, якби не масовані російські обстріли у лютому, коли Росія атакувала український газовидобуток, вважає аналітик ринку природного газу ExPro.

Якщо до 1 листопада вдасться накопичити 13 мільярдів кубометрів газу в сховищах, і за умови, що протягом зими продовжиться імпорт природного газу, то цього вистачить для проходження зими.

Нагадаємо, 18 червня зафіксовано різке зростання цін на природний газ на українському ринку — до понад 31 550 гривень за тисячу кубічних метрів. Це найвищий рівень за понад 2,5 року - з 24 листопада 2022 року.