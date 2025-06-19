Ціни на газ в Україні зросли до найвищого рівня за два роки: причини

18 червня зафіксовано різке зростання цін на природний газ на українському ринку — до понад 31 550 гривень за тисячу кубічних метрів. Це найвищий рівень за понад 2,5 року - з 24 листопада 2022 року.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані ExPro.

Згідно з котируваннями, газ в Україні 18 червня торгувався за цінами 31 200 — 31 900 грн/тис. куб м (з ПДВ) залежно від ресурсу, а значна частина пропозицій наприкінці дня були на рівні 32 000 грн/тис. куб м і вище.

Чому зросли ціни

Зазначається, що ціни на природний газ в Україні зростають з початку травня 2025 року. Загалом з початку червня газ на українському ринку подорожчав на 26%, а з початку травня — в 1,6 раза.

Останніми днями темпи зростання цін на газ прискорилися. Якщо напередодні на українському ринку зустрічалися ціни 29 500 грн/тис. куб м (з ПДВ), то вже в середу ціни перевищували 31 500 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Аналітики пояснюють, що значною мірою подорожчання газу в Україні пов’язано зі зростанням цін на європейських хабах, які в середу вперше з початку квітня 2025 року перевищили 40 євро/MWh. Газ у Європі дорожчає на тлі геополітичних ризиків, передусім війни Ізраїлю й Ірану, яка може вплинули на глобальні постачання та попит на LNG.

Іншим фактором, що впливає на внутрішні ціни на природний газ, є стабільно високий попит на ресурс в Україні. Промислові споживачі активно купують природний газ як на наступний місяць, так і створюючи запаси на зиму.

Помітними покупцями на українському ринку є і державні компанії, як ТОВ "Оператор ГТС України" та ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Крім того, обсяги пропозиції газу на українському ринку знижені після того, як Кабмін зобов’язав ПАТ "Укрнафта" продавати газ власного видобутку для "Нафтогазу" за фіксованою ціною 12 000 грн/тис. куб м для постачання споживачам на умовах ПСО.

В Україні дорожче, ніж в Європі

Враховуючи дефіцит природного газу на українському ринку, різниця між цінами в Україні та Європі продовжує зростати. Так, у середу газ в Україні торгувався приблизно на €12/MWh дорожче, ніж на нідерландському TTF.

Аналітики прогнозують, що така різниця стимулюватиме приватні компанії імпортувати природний газ до України.

У червні основним імпортером газу до України залишається НАК «Нафтогаз України». Однак, вже цього місяця перші приватні компанії імпортували незначні обсяги газу з Європи.

Також нещодавно Україна та Польща домовилися про збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу до 12,4 млн куб м на добу з 1 липня.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 6 червня перевищили позначку в 7 млрд куб. м. Наразі сховища заповнені на 22,6%. Це найнижчий показник за останні 11 років.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу до квітня 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Як переконують у "Нафтогазі",ситуація з газом в Україні через російські обстріли газової інфраструктури непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.