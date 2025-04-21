"Нафтогаз" планує імпортувати 4,5 млрд куб.м газу до зими — вже законтрактовано 1,5 млрд

“Нафтогаз” розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 “Нафтогаз” планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Про це інформує пресслужба "Нафтогазу".

Про підготовку до опалювального сезону

З початку року "Нафтогаз" вже законтрактував 1,5 млрд куб. м газу, з яких 800 млн куб. м були терміново імпортовані на початку року, а ще 400 млн куб. м надійдуть в Україну в рамках підготовки до наступної зими. Крім того, компанія закупила 300 млн куб. м LNG у компанії ORLEN.

"Нафтогаз" активно залучає міжнародне фінансування для модернізації генерації та забезпечення додаткових резервних потужностей. Уже цього року надано 177 МВт додаткової генерації, що дозволить забезпечити понад 500 тисяч українців електричною енергією.

Протягом першого кварталу компанії вдалося залучити 430 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Уряду Норвегії, що буде спрямовано на закупівлю 1 млрд куб. м імпортованого газу. Нафтогаз також веде перемовини з урядом та міжнародними фінансовими інституціями про залучення ще 1 млрд євро для закупівлі понад 2 млрд куб. м газу.

Основні підсумки опалювального сезону 2024/2025

У 2024-2025 роках 34 об’єкти "Укргазвидобування" були атаковані ворогом, найбільша руйнівна атака сталася у лютому 2025 року, що призвела до втрати майже 50% обсягів видобутку газу.

Для компенсації втрат "Нафтогаз" терміново імпортував 800 млн куб. м газу та відновив інфраструктуру. У березні вдалося відновити понад половину втраченого видобутку.

"Укргазвидобування" виконало виробничу програму, ввівши 83 свердловини і досягнувши максимального обсягу видобутку з 2017 року – 14,6 млрд куб. м. В результаті модернізації інфраструктури додатково видобуто понад 300 млн куб. м газу.

Група "Нафтогаз" забезпечує надійне постачання газу для 12,5 млн побутових споживачів, 1271 підприємства ТКЕ, 79 промислових споживачів, 136 бізнесів, 2,3 тис. малих і середніх підприємств, 14 операторів газорозподільних мереж та 7,6 тис. бюджетних і релігійних організацій. Компанія активно інвестує в покращення клієнтських сервісів, зокрема через 550 операторів контакт-центрів.

"Укртрансгаз" забезпечує безпечне зберігання газу у підземних сховищах, які, незважаючи на обстріли, залишаються стабільними. Після атак в січні 2025 року сховища були швидко відновлені, а додаткове обладнання для ремонту вже в дорозі для забезпечення безпеки і стабільності під час наступних ударів.

Україна готується до імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Протягом лютого 2025 року Україна імпортувала 511,8 млн куб м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки. У порівнянні з січнем 2025 року обсяги імпорту газу зросли в 12 разів.

Цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але через атаки РФ, за оцінками Reuters, було втрачено 40% власного видобутку блакитного палива.