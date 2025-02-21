Україна планує імпортувати 800 млн кубометрів газу через скорочення видобутку на 40%

Україна планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи в лютому та березні, щоб компенсувати 40% втрат видобутку, спричинених російськими ракетними ударами по енергетичному сектору.

Про це повідомило Reuters з посиланням на високопоставлене джерело в галузі.

Зазначається, що після вторгнення в 2022 році Росія зосередила свої ракетні та безпілотні атаки на електроенергетику України, однак останніми тижнями вона значно посилила удари по газових родовищах, що спричинило різке падіння видобутку природного газу.

Україна вимушена імпортувати газ для покриття дефіциту

Українська державна газова компанія "Нафтогаз" і енергетична компанія "ДТЕК" заявили, що Росія здійснила ракетні атаки на їхні об'єкти, пошкодивши їх принаймні двічі в лютому.

До цих нападів Україна видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу на добу, тоді як зимове споживання коливалося від 110 до 140 мільйонів кубометрів на добу.

Цього опалювального сезону Україна могла б обійтися без імпорту газу, але атаки на виробництво змусили країну імпортувати газ для компенсації скорочення внутрішнього видобутку, повідомляє джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Український оператор газотранспортних систем повідомляє, що країна розпочала збільшення імпорту газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів, до понад 20 млн кубометрів на добу.

Поки що невідомо, скільки газу можна буде імпортувати після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо впливатиме інтенсивність російських ракетних атак, повідомило джерело.

Про газовидобувні потужності України

Інформація щодо поточного рівня видобутку газу залишається конфіденційною.

Основні газовидобувні потужності України є вразливими до атак Росії, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтаві.

За інформацією джерела, Україна має низькі запаси газу в сховищах, але з урахуванням запланованого імпорту та власного видобутку газу країна зможе пройти опалювальний сезон, який триває з кінця жовтня до квітня, без введення обмежень для промисловості та населення. Як відомо, газ в Україні здебільшого використовується для опалення будинків і приготування їжі.

Джерело повідомило, що навесні Україні потрібно розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/26, і країні необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів газу. На початок поточного сезону в сховищах країни було 12,9 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенкозаявив, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури.