Украина планирует импортировать 800 млн кубометров газа из-за сокращения добычи на 40%

Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать 40% потерь добычи, вызванных российскими ракетными ударами по энергетическому сектору.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в отрасли.

Отмечается, что после вторжения в 2022 году Россия сосредоточила свои ракетные и беспилотные атаки на электроэнергетику Украины, однако в последние недели она значительно усилила удары по газовым месторождениям, что повлекло за собой резкое падение добычи природного газа.

Украина вынуждена импортировать газ для покрытия дефицита

Украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" и энергетическая компания "ДТЭК" заявили, что Россия совершила ракетные атаки на их объекты, повредив их по крайней мере дважды в феврале.

До этих нападений Украина добывала около 52 миллионов кубометров газа в сутки, в то время как зимнее потребление колебалось от 110 до 140 миллионов кубометров в сутки.

В этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но атаки на производство заставили страну импортировать газ для компенсации сокращения внутренней добычи, сообщает источник, пожелавший остаться анонимным.

Украинский оператор газотранспортных систем сообщает, что страна начала увеличение импорта газа в начале февраля, и с тех пор объемы выросли почти в 10 раз до более 20 млн кубометров в сутки.

Пока неизвестно, сколько газа можно будет импортировать после марта, поскольку это будет зависеть от уровня местной добычи, на которую будет напрямую влиять интенсивность российских ракетных атак, сообщил источник.

О газодобывающих мощностях Украины

Информация о текущем уровне добычи газа остается конфиденциальной.

Основные газодобывающие мощности Украины уязвимы к атакам России, поскольку они расположены в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтаве.

По информации источника, у Украины низкие запасы газа в хранилищах, но с учетом запланированного импорта и собственной добычи газа страна сможет пройти отопительный сезон, который длится с конца октября до апреля, без введения ограничений для промышленности и населения. Как известно, газ в Украине используется в основном для отопления домов и приготовления пищи.

Источник сообщил, что весной Украине нужно начать закачку газа для зимнего сезона 2025/26, и стране необходимо накопить около 13 млрд кубометров газа. К началу текущего сезона в хранилищах страны было 12,9 млрд кубометров газа.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов на конец осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.