В России массово сбоят сервисы Yandex после ударов по ключевым дата-центрам

Пользователи компании "Яндекс" в России столкнулись с масштабными перебоями в работе сервисов такси, навигации и проведения платежей после ударов дронами и ракетами по дата-центрам компании.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

В компании сообщили, что платформа Yandex Cloud функционирует в ограниченном режиме, а десятки сервисов остаются недоступными. Хотя поисковик и ШИ-ассистент "Alisa" постепенно возобновляют работу, часть возможностей до сих пор ограничена. Сервис мониторинга трафика Downdetector также зафиксировал сбои в проведении платежей и функционировании электронной почты.

Какие объекты потерпели поражение

За последнюю неделю украинские ракеты и дроны атаковали по меньшей мере три объекта компании:

дата-центр в Сасово Рязанской области остается полностью обесточенным и отключенным;

дата-центр в Калуге (в 160 километрах юго-западнее Москвы) потерпел удар в пятницу;

третий объект во Владимирской области был атакован в воскресенье.

Эти удары явились ответом на серию российских атак против цифровой, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины.

Воздействие на ботофермы и сроки замены оборудования

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Варшавском форуме безопасности сообщил, что удары по дата-центрам заблокировали работу российских ботов, которые распространяли пропаганду Кремля в соцсетях.

Из-за масштаба повреждений минцифры и минобороны РФ обсуждают меры прикрытия и защиты инфраструктуры компании, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев по данным агентства "Интерфакс".

В то же время, замена поврежденного оборудования может затянуться на срок до шести месяцев, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в технологической отрасли. Yandex, который называют российским аналогом Google, является крупнейшей IT-компанией РФ в сферах поисковых систем, такси, маркетплейсов, облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Что известно о повреждении дата-центров

8 октября на территории станкостроительного завода "Саста" в городе Сасово Рязанской области РФ произошел пожар. На территории предприятия находится дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". После инцидента в работе сервисов Яндекса зафиксировали масштабный сбой.

На следующий день украинские беспилотники повредили еще один дата-центр компании – на этот раз в Калуге.

Таким образом, повреждение двух объектов создало для Яндекса дополнительные трудности с восстановлением инфраструктуры. Продолжительность ремонта и замены оборудования, а также возможное повышение цен на облачные услуги будет зависеть от стоимости техники и возможностей ее поставки.

Ранее Россия начала избивать по дата-центрам в Киеве.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров.

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки.

В ходе очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора "Омега Телеком".