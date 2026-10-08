Работа крупнейшего дата-центра "Яндекса" полностью остановлена: часть сервисов недоступна для пользователей

Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" сообщила в четверг о полной остановке дата-центра в Сасово Рязанской области после атаки дронов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

"В дата-центре "Яндекса" в Сасове в результате атаки БпЛА произошел пожар, затронувший часть инфраструктуры", - сообщила компания.

Отмечается, что пострадавших нет, профильные службы устраняют последствия.

Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов Яндекса может быть недоступна для пользователей.

Атака на дата-центр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 октября ударили по дата-центру "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области. Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы Exilenova+, ВЧК-ОГПУ и Astra .

Дата-центр находится на территории завода "Саста", выпускающего металлообрабатывающие станки и поставляющего оборудование в том числе предприятиям оборонной промышленности.

Согласно кадрам очевидцев, на объекте в результате атаки начался сильный пожар.

В "Яндексе" заявили об "инциденте" и временной недоступности ряда сервисов. Пользователи жаловались на проблемы с Яндекс.Диском и Яндекс.Документами.

Дата-центр "Яндекса" в Сасове открылся в 2011 году. Глава администрации города Евгения Рубцова в 2022 году говорила, что компания инвестировала в него более 6 млрд рублей (70,32 миллиона долларов США) за 11 лет.

Ранее Россия начала избивать по дата-центрам в Киеве.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров .

Украинский дата-центр, в котором были размещены мощности хостинг-провайдера MiroHost, уничтожен в результате российской атаки на Киев. Компания пока не может назвать даже ориентировочные сроки возобновления работы.

Атака, из-за которой пострадал дата-центр с мощностями MiroHost, задела и других игроков рынка хостинга и связи в столице. В результате российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, из-за чего проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О перебоях сообщили сразу несколько компаний, в том числе хостинг-провайдер Cityhost, у которого в одном из киевских дата-центров уничтожена часть оборудования, и команда разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

О повреждении инфраструктуры заявили провайдеры "Домонет", Kievnet и Faust.

Также интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемы с предоставлением услуг пользователям через русскую атаку.

Во время очередной атаки россиян 25 сентября был поврежден дата-центр ведущей украинской телекоммуникационной компании Datagroup.

В компании подчеркнули, что все клиентские данные полностью сохранены, угрозы для них нет. Благодаря заранее созданному резервированию инфраструктуры сервисы компании продолжают работать в штатном режиме с резервных площадок.

В результате двойной российской атаки по Киеву было полностью уничтожено оборудование главного технического узла телекоммуникационного оператора " Омега Телеком ".

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.