Интернет-провайдер Киева сообщил о повреждении основного узла из-за атаки РФ

Интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий абонентов в центре Киева, заявил о проблемах с предоставлением услуг пользователям из-за российской атаки.

Как пишет Dilo, об этом сообщает dev.ua.

"По причине повреждения основного узла интернет пока отсутствует. Ядро сети будет перенесено на другое место, пока ищем соответствующую локацию. Сроки восстановления пока неизвестны. Как только появится точная информация — сообщим дополнительно. Спасибо за понимание", — отмечает провайдер в сообщении в чате поддержки.

Etherlink — локальный украинский интернет-провайдер, предоставляющий услуги высокоскоростного безлимитного интернета, телевидения (IPTV) и сопутствующих цифровых услуг для частных лиц и бизнеса. Компания преимущественно обслуживает жителей Киева (в частности, центральную часть города) и некоторых близлежащих населенных пунктов (город Вышгород).

Ранее Национальная комиссия электронных коммуникаций (НКЕК) предупредила, что в Украине возможны временные перебои с интернетом и мобильной связью из-за того, что Россия начала наносить удары по телекоммуникационной инфраструктуре.

Россия повредила важные дата-центры в Киеве

В результате российской атаки в среду, 23 сентября, были повреждены дата-центры киевских интернет-провайдеров в. Часть абонентов может столкнуться с перебоями со связью.

По информации интернет оператора UTELS, в результате вражеской атаки пострадал один из столичных дата-центров, где размещено узловое оборудование компании.

"Оборудование остается без электропитания, из-за чего возможны перебои в работе сети и доступ к услугам", - сообщили в компании.

Отмечается, что специалисты занимаются развертыванием резервных линий.

"Наши технические команды активно работают над возобновлением работы сети. В ближайшее время сообщим ориентировочные сроки полного возобновления услуг", - подчеркнули в компании.

Кроме того, о масштабной аварии в связи с российской атакой сообщила и сеть "Паутина". Там отметили, что из-за российских обстрелов также был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть абонентов может оставаться без связи.

В свою очередь в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины сообщили, что в Киеве и области из-за российской атаки наблюдаются проблемы с интернетом примерно в 100 тысяч домохозяйств.



