Потери врага по состоянию на 17 октября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 9050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1697 сутки полномасштабной войны составляют 1 562 970 человек.

Потери России в войне на 17 октября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 октября потеряла:

личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек ,

танков – 12 415 (+1) ед .

боевых бронированных машин – 25 554 (+2) ед .

артиллерийских систем – 51 266 (+24) ед .

РСЗО – 2 221 (+4) ед .

средства ПВО – 1 710 (+2) ед .

самолетов – 449 (+0) ед .

вертолетов – 356 (+0) ед .

наземные робототехнические комплексы – 2 962 (+4) ед .

БПЛА оперативно - тактического уровня – 566 986 (+1 396) ед .

крылатые ракеты – 5 130 (+0) ед .

корабли / катера – 35 (+0) ед .

подводные лодки – 2 (+0) ед .

автомобильная техника да автоцистерны – 163 883 (+329) ед .

специальная техника – 4 835 (+2) ед .

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 октября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 293 цели: 4 крылатые ракеты "Калибр"; 289 враждебных БпЛА типа Shahed (23 из них – реактивные), S-8000 "Бандероль", Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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