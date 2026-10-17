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Потери врага по состоянию на 17 октября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 9050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1697 сутки полномасштабной войны составляют 1 562 970 человек.
Потери России в войне на 17 октября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 октября потеряла:
- личного состава – около 1 562 970 (+1 950) человек ,
- танков – 12 415 (+1) ед .
- боевых бронированных машин – 25 554 (+2) ед .
- артиллерийских систем – 51 266 (+24) ед .
- РСЗО – 2 221 (+4) ед .
- средства ПВО – 1 710 (+2) ед .
- самолетов – 449 (+0) ед .
- вертолетов – 356 (+0) ед .
- наземные робототехнические комплексы – 2 962 (+4) ед .
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 566 986 (+1 396) ед .
- крылатые ракеты – 5 130 (+0) ед .
- корабли / катера – 35 (+0) ед .
- подводные лодки – 2 (+0) ед .
- автомобильная техника да автоцистерны – 163 883 (+329) ед .
- специальная техника – 4 835 (+2) ед .
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 октября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 293 цели: 4 крылатые ракеты "Калибр"; 289 враждебных БпЛА типа Shahed (23 из них – реактивные), S-8000 "Бандероль", Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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