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Втрати ворога станом на 17 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 9050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1697 добу повномасштабної війни становлять 1 562 970 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб,
- танків – 12 415 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.
- артилерійських систем – 51 266 (+24) од.
- РСЗВ – 2 221 (+4) од.
- засоби ППО – 1 710 (+2) од.
- літаків – 449 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.
- крилаті ракети – 5 130 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од.
- спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 жовтня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 293 цілі: 4 крилаті ракети "Калібр"; 289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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