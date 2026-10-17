Втрати ворога станом на 17 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 9050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1697 добу повномасштабної війни становлять 1 562 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб ,

танків – 12 415 (+1) од .

бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од .

артилерійських систем – 51 266 (+24) од .

РСЗВ – 2 221 (+4) од .

засоби ППО – 1 710 (+2) од .

літаків – 449 (+0) од .

гелікоптерів – 356 (+0) од .

наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од .

БпЛА оперативно - тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од .

крилаті ракети – 5 130 (+0) од .

кораблі / катери – 35 (+0) од .

підводні човни – 2 (+0) од .

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од .

спеціальна техніка – 4 835 (+2) од .

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 293 цілі: 4 крилаті ракети "Калібр"; 289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 "Бандероль", Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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