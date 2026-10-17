Карта боевых действий в Украине на 17 октября 2026 года

Продолжается 1697-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 238 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес 71 авиационный удар, сбросил 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 7433 дрона-камикадзе и осуществил 2699 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийские обстрелы врага подверглись населенным пунктам Уланово, Фотовыж, Садки, Малая Корчаковка, Руденок, Товстодубово, Волфине, Нескучное и Храповщина, кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бывалино.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами врага.

На Северо-Слобожанском направлении произошло 12 боевых столкновений в районах Новодмитровки, Толстодубового, Малой Слободки, Бунячино, Дорошевки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы.

За сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 25 боевых столкновений возле Старицы, Малой Волчи, Чугуновки и Радьковки.

На Купянском направлении Силы обороны отразили одну попытку захватчиков продвинуться в районе Купянска.

На Лиманском направлении наши подразделения помешали продвижению противника в районах Лимана, Заречного и Дибровы, остановив пять атак.

Шесть атак оккупантов отражены на Славянском направлении в районах Озерного, Пискуновки, Кривой Луки и Николаевки.

Один вражеский штурм успешно отразили наши защитники на Краматорском направлении в районе Дибровы.

На Константиновском направлении зафиксировано 18 боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки, Дружковки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Николайполья и Новопавловки.

Всего 30 атак отражены на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Грузское, Свободное, Кучерив Яр, Светлое, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка и Марьевка.

Две атаки противника отражены на Александровском направлении в районах Запорожского и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки произошло тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Воздвижовка, Ровно, Андреевка, Копани, Волшебное и Егоровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили семь попыток захватчиков идти вперед в районах Новояковловки, Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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