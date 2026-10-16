Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2026 года

Продолжается 1696-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 октября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 304 боевых столкновения.

Вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 271 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 7059 дронов-камикадзе и произвели 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них 76 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Новая Сечь, Бачевск, Толстодубово, Сопич, Рогизное, Иволжанское, Малая Корчаковка, Писаревка, Юнаковка, Храповщина, Волфине, Бессалевка, Суходол, Уланово, Запсилья, Могрица, Бруски, Хотинь, Руденко, Нескучное, Искрисковщина, Ястребщина, Лужки Сумской области; Янжуловка Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Вильная Слобода.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила район скопления живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиаудар, применив три КАБ, совершил 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 22 атаки противника. Захватчики пытались атаковать в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Чугуновка и сторону населенных пунктов Бузово, Радьковка.

На Купянском направлении враг трижды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Новоосинового и Шейковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Ольговка, Дружелюбовка, Лиман и Старый Караван.

На Славянском направлении противник совершил две атаки в сторону населенных пунктов Ореховатка и Николаевка.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли три попытки захватчиков идти вперед в районе Красного и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 27 атак. Захватчики вели наступательные действия в районах населенных пунктов Константиновка, Долгая Балка и в сторону населенных пунктов Роскошное, Миколайполье, Райское.

Шестьдесят атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Торецкое, Павловка, Новопавловка, Свободное, Кучеров Яр, Ганновка, Доброполье, Светлое, Краснополье, Сергеевка, Муравка.

На Александровском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 20 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горка и Егоровка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался атаковать в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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