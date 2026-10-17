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Развитие экономики, инвестиции и возвращение людей: Терехов рассказал о целях восстановления

Игорь Терехов
Игорь Терехов подчеркнул, что завершение войны должно привести к длительному миру / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Восстановление Украины после войны должно создать условия для развития экономики, привлечения инвестиций и возвращения людей в общины.

Как сообщает Dilo, об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов во время онлайн-выступления перед европейскими партнерами на мероприятии "Сила общин  общее будущее: муниципальное партнерство с Украиной в действии", которое состоялось в Брюсселе в рамках Европейской недели регионов и городов 2026 года.

По его словам, восстановление страны должно быть направлено не только на восстановление инфраструктуры, но и создание условий для экономического развития общин. Важными составляющими этого процесса он назвал возвращение и привлечение инвестиций.

Терехов также подчеркнул, что продолжительный мир зависит не только от военных и дипломатических решений, но и от того, какой Украина станет после войны. Восстановление экономики, развитие общин и привлечение инвестиций должно сопровождаться укреплением безопасности, чтобы украинские города не жили в ожидании новой войны.

Мэр Харькова связал перспективы экономического обновления с европейской интеграцией Украины. Он подчеркнул, что ее результаты должны быть ощутимы для граждан из-за роста доходов, улучшения качества услуг и эффективной работы органов власти.

"Для меня будущее Украины очевидно – в Европейском Союзе. Европейское будущее люди должны почувствовать в своей повседневной жизни: в доходах, качестве услуг и честной работе власти", – подчеркнул Терехов.

Отдельно он обратил внимание на необходимость прозрачности, ответственности и противодействия коррупции как предпосылок формирования доверия и развития сильных институтов.

Терехов также подчеркнул важность сотрудничества с европейскими городами. По его словам, украинские прифронтовые общества могут делиться опытом децентрализации энергетики, кризисного управления и восстановления инфраструктуры после российских атак.

Ранее Игорь Терехов неоднократно отмечал необходимость комплексного восстановления Харькова и других прифронтовых общин. В то же время восстановление таких территорий зависит не только от финансирования инфраструктурных проектов, но и от создания условий для работы бизнеса, возврата населения и привлечения частного капитала.

Автор:
Майя Калына

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