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Потери жилищного фонда превысили $61 млрд: прифронтовые общины призывают пересмотреть государственную политику

терехов
По словам Терехова, официальная статистика не отражает реального масштаба жилищной проблемы / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Прямой ущерб жилищного фонда Украины, нанесенный российской агрессией, по состоянию на конец 2025 года составил $61,1 млрд, или почти треть всех прямых потерь страны. На этом фоне представители прифронтовых регионов призывают перейти от отдельных программ поддержки к комплексной государственной политике в сфере жилья, обеспечивающей доступные механизмы приобретения, аренды и строительства жилья.

Как пишет Delo.ua, об этом во время заседания правления Ассоциации прифронтовых городов и общин, посвященного формированию новой государственной жилищной политики, заявил глава ассоциации и городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, только за последний год прямые потери жилищного фонда выросли еще на $3,5 млрд. В настоящее время повреждено или разрушено около 14% всего жилищного фонда страны, а около 73% всех убытков приходится на Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Днепропетровскую, Сумскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В то же время Терехов отметил, что официальная статистика не отражает реального масштаба жилищной проблемы, ведь около миллиона украинцев фактически не могут пользоваться собственными домами из-за разрушений, оккупации, боевых действий или непригодности жилья для проживания.

"Государство должно считать не только официально зарегистрированных бездомных, а всех, кто из-за войны утратил возможность пользоваться собственным жильем. Иначе ни одна государственная программа не будет отвечать реальному масштабу проблем",  подчеркнул он.

Действующих программ недостаточно

По данным, которые привел Терехов, программа "єВідновлення" уже позволила почти 232 тыс. семей получить компенсации на общую сумму более 119 млрд грн, а около 33 тыс. семей приобрели новое жилье. В то же время из более 161 тыс. заявлений относительно уничтоженного жилья новые жилища по жилищным сертификатам приобрела лишь примерно треть заявителей.

Отдельное внимание участники заседания обратили на результаты программы "єОселя" в прифронтовых областях. С начала ее работы в девяти таких регионах выдано лишь около 3,5 тыс. кредитов, что, по оценке Терехова, недостаточно. Особо низкими остаются показатели в Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

Также, по его словам, ограничен доступ к ипотеке для ветеранов. В первом полугодии 2026 года они получили всего 22 кредита по всей стране, из которых три – в прифронтовых регионах.

Какие изменения предлагают прифронтовые общины

В Ассоциации прифронтовых городов и общин считают, что Украине необходима комплексная модель обеспечения граждан жильем, которая будет совмещать доступную ипотеку, аренду с правом выкупа, муниципальное и социальное жилье. Также предлагается создать постоянный источник финансирования таких программ через рынок капитала и европейский опыт развития доступного жилья.

Среди инициатив, озвученных во время заседания, – направление 10% поступлений от продажи земельных участков на финансирование строительства или приобретение социального жилья для внутренне перемещенных лиц.

По мнению Терехова, вопрос жилья напрямую связан с экономическим восстановлением страны, возвращением украинцев и обеспечением кадрами прифронтовых общин.

"Для людей жилье – это чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, для общества – возможность привлечь специалистов и восстанавливать экономику, для государства – условие возвращения украинцев, сохранение человеческого потенциала и долгосрочного развития", – резюмировал Терехов.

По итогам заседания в ассоциации заявили о продолжении подготовки предложений к новой государственной жилищной политике. Ожидается, что они станут основой законодательных инициатив, направленных на расширение доступа украинцев к жилью и поддержку восстановления общин.

В начале года Терехов заявлял, что в условиях высоких рисков безопасности и ограниченных финансовых возможностей населения Украине необходима комплексная и сбалансированная жилищная политика, которая не сводится исключительно к ипотечному кредитованию. Он рассказывал, что ассоциация продвигает комплексную национальную программу массового строительства и реновации жилищного фонда, которая предусматривает несколько взаимодополняющих инструментов доступа к жиль.

Автор:
Майя Калына

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