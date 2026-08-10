Потери жилищного фонда превысили $61 млрд: прифронтовые общины призывают пересмотреть государственную политику

Прямой ущерб жилищного фонда Украины, нанесенный российской агрессией, по состоянию на конец 2025 года составил $61,1 млрд, или почти треть всех прямых потерь страны. На этом фоне представители прифронтовых регионов призывают перейти от отдельных программ поддержки к комплексной государственной политике в сфере жилья, обеспечивающей доступные механизмы приобретения, аренды и строительства жилья.

Как пишет Delo.ua, об этом во время заседания правления Ассоциации прифронтовых городов и общин, посвященного формированию новой государственной жилищной политики, заявил глава ассоциации и городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, только за последний год прямые потери жилищного фонда выросли еще на $3,5 млрд. В настоящее время повреждено или разрушено около 14% всего жилищного фонда страны, а около 73% всех убытков приходится на Донецкую, Харьковскую, Луганскую, Днепропетровскую, Сумскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В то же время Терехов отметил, что официальная статистика не отражает реального масштаба жилищной проблемы, ведь около миллиона украинцев фактически не могут пользоваться собственными домами из-за разрушений, оккупации, боевых действий или непригодности жилья для проживания.

"Государство должно считать не только официально зарегистрированных бездомных, а всех, кто из-за войны утратил возможность пользоваться собственным жильем. Иначе ни одна государственная программа не будет отвечать реальному масштабу проблем", – подчеркнул он.

Действующих программ недостаточно

По данным, которые привел Терехов, программа "єВідновлення" уже позволила почти 232 тыс. семей получить компенсации на общую сумму более 119 млрд грн, а около 33 тыс. семей приобрели новое жилье. В то же время из более 161 тыс. заявлений относительно уничтоженного жилья новые жилища по жилищным сертификатам приобрела лишь примерно треть заявителей.

Отдельное внимание участники заседания обратили на результаты программы "єОселя" в прифронтовых областях. С начала ее работы в девяти таких регионах выдано лишь около 3,5 тыс. кредитов, что, по оценке Терехова, недостаточно. Особо низкими остаются показатели в Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

Также, по его словам, ограничен доступ к ипотеке для ветеранов. В первом полугодии 2026 года они получили всего 22 кредита по всей стране, из которых три – в прифронтовых регионах.

Какие изменения предлагают прифронтовые общины

В Ассоциации прифронтовых городов и общин считают, что Украине необходима комплексная модель обеспечения граждан жильем, которая будет совмещать доступную ипотеку, аренду с правом выкупа, муниципальное и социальное жилье. Также предлагается создать постоянный источник финансирования таких программ через рынок капитала и европейский опыт развития доступного жилья.

Среди инициатив, озвученных во время заседания, – направление 10% поступлений от продажи земельных участков на финансирование строительства или приобретение социального жилья для внутренне перемещенных лиц.

По мнению Терехова, вопрос жилья напрямую связан с экономическим восстановлением страны, возвращением украинцев и обеспечением кадрами прифронтовых общин.

"Для людей жилье – это чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, для общества – возможность привлечь специалистов и восстанавливать экономику, для государства – условие возвращения украинцев, сохранение человеческого потенциала и долгосрочного развития", – резюмировал Терехов.

По итогам заседания в ассоциации заявили о продолжении подготовки предложений к новой государственной жилищной политике. Ожидается, что они станут основой законодательных инициатив, направленных на расширение доступа украинцев к жилью и поддержку восстановления общин.

В начале года Терехов заявлял, что в условиях высоких рисков безопасности и ограниченных финансовых возможностей населения Украине необходима комплексная и сбалансированная жилищная политика, которая не сводится исключительно к ипотечному кредитованию. Он рассказывал, что ассоциация продвигает комплексную национальную программу массового строительства и реновации жилищного фонда, которая предусматривает несколько взаимодополняющих инструментов доступа к жиль.