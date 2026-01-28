Жизнь в прифронтовых общинах: какие модели доступа к жилью поддерживает профильная ассоциация

В условиях высоких рисков безопасности и ограниченных финансовых возможностей населения Украине необходима комплексная и сбалансированная жилищная политика, которая не сводится исключительно к ипотечному кредитованию.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, мэр Харькова Игорь Терехов.

В настоящее время ассоциация продвигает Комплексную национальную программу массового строительства и реновации жилищного фонда, которая предусматривает несколько взаимодополняющих инструментов доступа к жилью.

Развитие муниципального арендного жилья. Речь идет о создании жилого фонда в собственности общин или специальных операторов с возможностью долгосрочной аренды по прозрачным и доступным условиям. Такой механизм рассматривается как важнейший элемент кадровой политики для учителей, медиков и работников критической инфраструктуры. Аренда с правом выкупа. Эта модель объединяет доступную арендную плату с постепенным обретением права собственности. Она позволяет семьям избежать высокой стартовой финансовой нагрузки и одновременно планировать переход к собственному жилью. Льготная ипотека. Ассоциация прифронтовых городов и общин поддерживает этот элемент, но не считает универсальным решением. Ее представители считают, что без существенного увеличения предложения жилья ипотека не обеспечивает реальную доступность, а для прифронтовых регионов требует дополнительных государственных гарантий и механизмов страхования рисков.

Ключевым критерием для всех моделей, по словам Терехова, должна оставаться доступность: расходы на жилье не должны превышать 20-25% дохода домохозяйства или сопоставимы со средней арендной ставкой в конкретном регионе.

"Муниципальное арендное жилье и аренда с правом выкупа должны стать базовыми решениями для прифронтовых городов и ВПЛ, поскольку они позволяют людям вернуться или закрепиться в городе без непосильных финансовых обязательств, но с четкой перспективой стабильной жизни", – подчеркнул он.

Напомним, 13 января 2026 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий действующий в Украине Жилищный кодекс 1983 года и изменяющий советские правила функционирования жилищной сферы. 19 января документ был направлен на подпись президенту.

Бесплатное жилье от государства смогут получать четыре категории населения – военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты. Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья – доступное и социальное жилье.

На прошлой неделе председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев также сообщил, что в Раде предлагают масштабную программу доступного жилья для украинцев в рамках работы Национального учреждения развития. По его словам, в стране зарегистрировано более 4 млн внутренне перемещенных лиц. Также многие украинцы арендуют квартиры, а общая стоимость уничтоженного жилья в результате войны составляет около 57 млрд долларов.