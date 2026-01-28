Життя у прифронтових громадах: які моделі доступу до житла підтримує профільна асоціація

В умовах високих безпекових ризиків і обмежених фінансових можливостей населення Україні необхідна комплексна та збалансована житлова політика, що не зводиться виключно до іпотечного кредитування.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад, мер Харкова Ігор Терехов.

Зараз асоціація просуває Комплексну національну програму масового будівництва та реновації житлового фонду, яка передбачає кілька взаємодоповнювальних інструментів доступу до житла:

Розвиток муніципального орендного житла. Йдеться про створення житлового фонду у власності громад або спеціальних операторів із можливістю довгострокової оренди за прозорими та доступними умовами. Такий механізм розглядається як важливий елемент кадрової політики для вчителів, медиків і працівників критичної інфраструктури. Оренда з правом викупу. Ця модель поєднує доступну орендну плату з поступовим набуттям права власності. Вона дозволяє сім’ям уникнути високого стартового фінансового навантаження та водночас планувати перехід до власного житла. Пільгова іпотека. Асоціація прифронтових міст і громад підтримує цей елемент, але не вважає універсальним рішенням. Її представники вважають, що без суттєвого збільшення пропозиції житла іпотека не забезпечує реальної доступності, а для прифронтових регіонів потребує додаткових державних гарантій і механізмів страхування ризиків.

Ключовим критерієм для всіх моделей, за словами Терехова, має залишатися доступність: витрати на житло не повинні перевищувати 20-25% доходу домогосподарства або мають бути співставними із середньою орендною ставкою в конкретному регіоні.

"Муніципальне орендне житло та оренда з правом викупу мають стати базовими рішеннями для прифронтових міст і ВПО, оскільки вони дозволяють людям повернутися або закріпитися в місті без непосильних фінансових зобовʼязань, але з чіткою перспективою стабільного життя", – наголосив він.

Нагадаємо, 13 січня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон, що скасовує діючий в Україні Житловий кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери. 19 січня документ направили на підпис президенту.

Безкоштовне житло від держави зможуть отримувати чотири категорії населення – військовослужбовці, рятувальники, поліцейські та діти-сироти. Для всіх інших громадян, які фактично безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла – доступне і соціальне житло.

Минулого тижня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев також повідомив, що у Раді пропонують масштабну програму доступного житла для українців у межах роботи Національної установи розвитку. За його словами, в країні зареєстровано понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб. Також багато українців орендують квартири, а загальна вартість знищеного житла внаслідок війни становить близько 57 млрд доларів.